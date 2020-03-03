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Минская область рассматривает возможность совместного с Таджикистаном выхода на рынок Афганистана

03.03.2020 0 Комментариев , 11 Просмотров

Об этом шла речь на встрече председателя облисполкома Александра Турчина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Махмудом Хакдодом.

Минщина активно развивает экономические связи с Таджикистаном. В прошлом году экспорт товаров и услуг превысил $6 млн. В начале 2019-го подписан договор о создании в Душанбе совместного белорусско-таджикского предприятия по производству молочной продукции, которое обеспечит внутренний рынок Таджикистана с перспективой выхода на рынки сопредельных стран.
– Я доволен тем, как развивается наше сотрудничество, но нужно идти по нарастающей, наполнять его реальными проектами, – отметил Александр Турчин.
По мнению председателя облисполкома, одно из перспективных направлений – рынок Афганистана.
– Было бы интересно пообщаться с представителями вашего бизнеса, которые занимаются торговлей с Афганистаном. Хотелось бы узким кругом собраться и поговорить о том, как начать сотрудничество и работать с этой страной, чтобы наши субъекты хозяйствования понимали рынок и цены Афганистана. Тогда мы могли бы локализовать производство в Таджикистане и двигаться в сторону Афганистана, – сказал Александр Турчин.
– Уверен, нам удастся реализовать этот проект. У нас хорошие отношения с Афганистаном, мы друг друга слышим и понимаем, – заверил Махмадшариф Хакдод.
Также Посол пригласил делегацию Минской области принять участие в праздновании Навруза, который отмечается 21 марта. Этот праздник в Таджикистане пользуется такой же всенародной любовью, как и Новый год у нас. Массовые гулянья по случаю Навруза организуются практически во всех городах Таджикистана. В рамках празднования Навруза впервые состоится День картофеля. Также запланировано проведение международного бизнес-форума, в котором примут участие и представители Минской области.
– Конечно, наша делегация с удовольствием посетит Таджикистан. В целом хочу отметить, что мы предпримем все усилия, чтобы наше региональное сотрудничество развивалось, – подчеркнул Александр Турчин.

Справка «МП»

С 2014 года между облисполкомом и местным исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали Узденский район и Яванский район Хатлонской области.

Юлия ГАВРИЛЕНКО, фото Светланы КУРЕЙЧИК

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Об авторе: redactor2

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