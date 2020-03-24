Поворот на лето

— Рад наконец-то сменить гаражные боксы на полевые пейзажи, — широко улыбается 29-летний Евгений Короб, здороваясь с журналистами. — Я ж и сельское хозяйство выбрал, чтобы быть ближе к земле. Для одного из лучших механизаторов ОАО «Новая жизнь» Несвижского района наступили, без преувеличения, горячие деньки. Чему он, как убедились, искренне рад. Настроение по-настоящему весеннее. И боевое: свое лидерство Евгений уступать не собирается.
Из-за теплой бесснежной зимы в этом году весенние полевые работы на Минщине начались раньше обычного. Одним из первых стартовало ОАО «Новая жизнь» Несвижского района, которым еще недавно руководил нынешний председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский.
– ОАО «Новая жизнь» – одно из валообразующих сельхозпредприятий района. Во время уборочной стабильно в лидерах. Что касается полевых работ, почти все хозяйства района выполнили план по закрытию влаги. Сеялки прицеплены, трактора готовы выйти в поле по первой же команде. К 20 марта половина хозяйств Несвижчины уже приступили к посевным работам – начали засевать небольшие экспериментальные участки. Спустя пару дней наберут нормальный темп. Всего по району под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых подготовлено 5,8 тысячи гектаров. Вывезено 694,8 тысячи тонн органики, приобретено 11,4 тысячи тонн NPK-удобрений.
На часах – 7 утра. Молодой механизатор Евгений Короб выезжает на энергонасыщенном Belarus-3522 из мехдвора в направлении поля. Сегодня уже третий день, как он приступил к севу ярового ячменя.
– Весной я работаю на посевной, а летом сажусь на комбайн, – говорит Евгений. – Сейчас график не очень напряженный, есть выходные. После сева ячменя буду готовить почву под свеклу и кукурузу. Работы хватит.
На прошлой уборочной Евгений был в передовиках: больше всех в хозяйстве намолотил зерновых на своем стареньком «Лексионе-580» – порядка 1700 тонн. В сельском хозяйстве он новичок. В «Новой жизни» работает два года, а до этого был оператором харвестера в Клецком лесхозе. На работу приходилось ездить за 30 км. В Оношках же, центральной усадьбе хозяйства, Евгению вместе с супругой и маленькой дочкой дали трехкомнатную квартиру.
На поле тем временем подъезжают главный агроном Михаил Кононович, а также заместитель директора Юрий Ярош, который сейчас руководит хозяйством.
– Как дела, Женя? – спрашивает у механизатора главный агроном.
– Все хорошо, Михалыч. Почва нормальная, не вязкая, – коротко бросает Женя и усаживается в кабину трактора.
– Минеральные удобрения накоплены, техника готова на 100 процентов, обеспеченность семенами выше, чем в прошлом году, – знакомит нас с планами посевной главный агроном. – На днях закончили закрывать влагу на 1717 га, продолжаем вносить органику на полях и готовим почву под ячмень. Планируем засеять его на площади 400 га. Что касается озимых, они перезимовали нормально.
Достигнутый в прошлом году результат, 81,6 центнера с гектара, был лучшим в районе. Валовой сбор зерна (без кукурузы) – порядка 11,8 тысячи тонн. На Несвижчине, по словам Юрия Яроша, «Новую жизнь» давно привыкли считать лидером по этим показателям.
В экономическом плане хозяйство стабильное. Деньги постоянно в обороте. Выручка за прошлый год составила свыше 20 миллионов рублей. Более 30% доходов дает растениеводство. Сейчас строится здание для содержания КРС на МТФ «Наруцевичи» на 336 голов, идет реконструкция здания коровника под телятник на молочно-товарной ферме в деревне Козлы.
– Однако десять лет назад все было по-другому, – вспоминает Юрий Михайлович. – С приходом Андрея Казимировича (Ратомского. – Авт.) изменились технологии и подходы к работе. Именно он наладил сотрудничество со специалистами Института защиты растений. Находил средства и закупал нужное оборудование, под полную потребность приобретал минеральные удобрения, средства защиты растений. Ратомский советовал не распыляться, сконцентрироваться на одном направлении. С ним мы преодолевали любые трудности.
– И не боялись рисковать, – дополняет Михаил Кононович. – В этом году рассчитываем получить не менее 80–90 центнеров с гектара, а еще планируем взять 4–5 укосов многолетних бобовых трав. Но мы лишь предполагаем – располагать будет погода.
Телефон у Юрия Яроша не умолкает.
– Дел много, – говорит Юрий Михайлович.
Заезжаем на мехдвор. Заместитель директора хочет убедиться, что с готовностью техники к выходу в поле все нормально. Тут своего звездного часа ждет «немец» Fendt-930, на котором механизатор Виктор Буйко будет сеять ячмень и траву.
– Сеялка новая, а трактор старый, но надежный, – уверяет тракторист. – Больше 15 лет на нем работаю, ни разу не подводил!
Машинный парк «Новой жизни» насчитывает 49 тракторов и 6 погрузчиков. Линейка техники постоянно обновляется. В прошлом году было закуплено несколько новых комбайнов, тракторов и сеялок.
Для Дмитрия Юращика нынешняя посевная – юбилейная, 25-я.
Говорит, по пашне уже может ездить едва ли не с закрытыми глазами. Но к севу отношение трепетное, подчеркивает механизатор.
– Сейчас не менее ответственный период, чем уборочная, – улыбается Юрий Ярош. – Трактористы-машинисты желают и умеют трудиться с полной самоотдачей. Когда Андрей Ратомский уходил с поста директора, попросил, чтобы слава «Новой жизни» гремела и дальше. Постараемся!
Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Светланы КУРЕЙЧИК