Поворот на лето

— Рад наконец-то сменить гаражные боксы на полевые пейзажи, — широко улыбается 29-летний Евгений Короб, здороваясь с журналистами. — Я ж и сельское хозяйство выбрал, чтобы быть ближе к земле. Для одного из лучших механизаторов ОАО «Новая жизнь» Несвижского района наступили, без преувеличения, горячие деньки. Чему он, как убедились, искренне рад. Настроение по-настоящему весеннее. И боевое: свое лидерство Евгений уступать не собирается.

Из-за теплой бесснежной зимы в этом году весенние полевые работы на Минщине начались раньше обычного. Одним из первых стартовало ОАО «Новая жизнь» Несвижского района, которым еще недавно руководил нынешний председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский.



Татьяна ЯКУШЕНКО, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома:

– ОАО «Новая жизнь» – одно из валообразующих сельхозпредприятий района. Во время уборочной стабильно в лидерах. Что касается полевых работ, почти все хозяйства района выполнили план по закрытию влаги. Сеялки прицеплены, трактора готовы выйти в поле по первой же команде. К 20 марта половина хозяйств Несвижчины уже приступили к посевным работам – начали засевать небольшие экспериментальные участки. Спустя пару дней наберут нормальный темп. Всего по району под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых подготовлено 5,8 тысячи гектаров. Вывезено 694,8 тысячи тонн органики, приобретено 11,4 тысячи тонн NPK-удобрений.

На часах – 7 утра. Молодой механизатор Евгений Короб выезжает на энергонасыщенном Belarus-3522 из мехдвора в направлении поля. Сегодня уже третий день, как он приступил к севу ярового ячменя.

– Весной я работаю на посевной, а летом сажусь на комбайн, – говорит Евгений. – Сейчас график не очень напряженный, есть выходные. После сева ячменя буду готовить почву под свеклу и кукурузу. Работы хватит.

На прошлой уборочной Евгений был в передовиках: больше всех в хозяйстве намолотил зерновых на своем стареньком «Лексионе-580» – порядка 1700 тонн. В сельском хозяйстве он новичок. В «Новой жизни» работает два года, а до этого был оператором харвестера в Клецком лесхозе. На работу приходилось ездить за 30 км. В Оношках же, центральной усадьбе хозяйства, Евгению вместе с супругой и маленькой дочкой дали трехкомнатную квартиру.

На поле тем временем подъезжают главный агроном Михаил Кононович, а также заместитель директора Юрий Ярош, который сейчас руководит хозяйством.

Главный агроном Михаил Кононович: «В этом году закладываем урожай 80–90 центнеров с гектара»

– Как дела, Женя? – спрашивает у механизатора главный агроном.

– Все хорошо, Михалыч. Почва нормальная, не вязкая, – коротко бросает Женя и усаживается в кабину трактора.

– Минеральные удобрения накоплены, техника готова на 100 процентов, обеспеченность семенами выше, чем в прошлом году, – знакомит нас с планами посевной главный агроном. – На днях закончили закрывать влагу на 1717 га, продолжаем вносить органику на полях и готовим почву под ячмень. Планируем засеять его на площади 400 га. Что касается озимых, они перезимовали нормально.

Достигнутый в прошлом году результат, 81,6 центнера с гектара, был лучшим в районе. Валовой сбор зерна (без кукурузы) – порядка 11,8 тысячи тонн. На Несвижчине, по словам Юрия Яроша, «Новую жизнь» давно привыкли считать лидером по этим показателям.

В экономическом плане хозяйство стабильное. Деньги постоянно в обороте. Выручка за прошлый год составила свыше 20 миллионов рублей. Более 30% доходов дает растениеводство. Сейчас строится здание для содержания КРС на МТФ «Наруцевичи» на 336 голов, идет реконструкция здания коровника под телятник на молочно-товарной ферме в деревне Козлы.

– Однако десять лет назад все было по-другому, – вспоминает Юрий Михайлович. – С приходом Андрея Казимировича (Ратомского. – Авт.) изменились технологии и подходы к работе. Именно он наладил сотрудничество со специалистами Института защиты растений. Находил средства и закупал нужное оборудование, под полную потребность приобретал минеральные удобрения, средства защиты растений. Ратомский советовал не распыляться, сконцентрироваться на одном направлении. С ним мы преодолевали любые трудности.

– И не боялись рисковать, – дополняет Михаил Кононович. – В этом году рассчитываем получить не менее 80–90 центнеров с гектара, а еще планируем взять 4–5 укосов многолетних бобовых трав. Но мы лишь предполагаем – располагать будет погода.

Телефон у Юрия Яроша не умолкает.

– Дел много, – говорит Юрий Михайлович.

Заезжаем на мехдвор. Заместитель директора хочет убедиться, что с готовностью техники к выходу в поле все нормально. Тут своего звездного часа ждет «немец» Fendt-930, на котором механизатор Виктор Буйко будет сеять ячмень и траву.

– Сеялка новая, а трактор старый, но надежный, – уверяет тракторист. – Больше 15 лет на нем работаю, ни разу не подводил!

Машинный парк «Новой жизни» насчитывает 49 тракторов и 6 погрузчиков. Линейка техники постоянно обновляется. В прошлом году было закуплено несколько новых комбайнов, тракторов и сеялок.

Для Дмитрия Юращика нынешняя посевная – юбилейная, 25-я.

Говорит, по пашне уже может ездить едва ли не с закрытыми глазами. Но к севу отношение трепетное, подчеркивает механизатор.

– Сейчас не менее ответственный период, чем уборочная, – улыбается Юрий Ярош. – Трактористы-машинисты желают и умеют трудиться с полной самоотдачей. Когда Андрей Ратомский уходил с поста директора, попросил, чтобы слава «Новой жизни» гремела и дальше. Постараемся!

Первые гектары нового сева тракторист-машинист Евгений Короб прошел

вместе с журналистами «МП»

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Светланы КУРЕЙЧИК

