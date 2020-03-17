Президент: нужно уметь адаптироваться к условиям, в которых живет окружающий мир

Беларусь — небольшая страна с открытой экономикой, поэтому нужно уметь гибко адаптироваться к условиям, в которых живет окружающий мир, и уметь работать со всеми. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 марта во время совещания об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Подробности сообщает пресс-служба белорусского лидера.

На традиционное совещание во Дворец Независимости приехал практически весь состав правительства, руководство парламента и Администрации Президента, руководители областей — всего около 50 должностных лиц.

«Текущий год — последний в пятилетке. Поэтому, кроме отчетов, хотелось бы получить оценку того, с какими результатами мы завершаем эту пятилетку. Мной внимательно изучены представленные материалы и доклады. Авторов мы сегодня послушаем. Правда, хвалиться особо нечем», — подвел предварительные итоги Глава государства.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране — 4,7%. В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг. С другой — не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, — очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу», — заметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда.

«Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?» — спросил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что планы на 2019 год готовил действующий состав правительства. Глава государства, несмотря на альтернативные мнения, поддержал то, что было внесено ему на рассмотрение.

«Поэтому в ходе совещания ожидаю принципиальных оценок собственной работы и того, какими видите середину и завершение 2020 года», — добавил Президент.

Белорусский лидер обратил внимание, что ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

«Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах — торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

«Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми», — подчеркнул Президент.

Фото: president.gov.by