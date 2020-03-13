«Приходится водить за руку, чтобы не сбежали», или Как трудоустраивают обязанных родителей

«Обязан(а) возмещать расходы на содержание детей» – такую метку делают в паспорте нерадивых родителей, у которых из-за пьянства и асоциального образа жизни забирают малышей. Государство принимает на себя заботу об этих детях, но траты на их содержание и воспитание ложатся на плечи мам и пап. Так что тут без вариантов: хочешь не хочешь – должен идти работать и выплачивать долг.

Как сегодня трудоустраивают обязанных родителей, на примере Копыльского района выясняла «МП».

Обязан – плати!

– На содержание одного несовершеннолетнего государство ежемесячно тратит примерно 300 рублей. Сумма может незначительно отличаться – в зависимости от того, в какое учреждение определяют ребенка, – рассказывает заместитель председателя Копыльского райисполкома, председатель районного координационного совета по реализации Декрета №18, председатель КДН райисполкома Александр Дубина. – В том же отделении детского социального приюта СПЦ Копыльского района ребенок может находиться до полугода. Такой срок дается родителям, чтобы они взялись за ум, перестали пить, трудоустроились. Если мамы и папы находят в себе силы воспользоваться предоставленным шансом, ребенка им возвращают. Но за то время, пока он находится на гособеспечении, родитель обязан рассчитаться.

А за 6 месяцев набегает сумма порядка 1800 рублей.

К сожалению, возможен и другой исход, когда за полгода ничего не меняется: мама-кукушка, подкинувшая свое дитя на содержание государства, продолжает вести асоциальный образ жизни.

– В таком случае она лишается родительских прав, ребенка помещают в госучреждение или оформляют в приемную семью. Но это вовсе не значит, что с родительницы снимается вся ответственность. Пока ребенку не исполнится 18 лет, мама будет считаться обязанным лицом. Отсюда и задолженности в

45–50 тысяч, – объясняет Александр Дубина. – Деньги приличные, но вернуть их нужно. Наша задача – трудоустроить родителей, чтобы они рассчитались с государством и получили шанс восстановиться в правах.

В нынешнем году более 27 организаций района согласны взять на работу 138 обязанных лиц. Как правило, трудоустраивают обязанных мам и пап операторами машинного доения, животноводами, полеводами, подсобными рабочими, отмечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома Ирина Юхо.

Трудоустроить родителей-кукушек не проблема. Гораздо сложнее объяснить, что в их же интересах работать добросовестно, без прогулов, чтобы «черную метку» в паспорте аннулировали как можно быстрее.

– Есть много хороших примеров, когда родители, лишившись детей, начинают понимать, что же произошло. Через год, два, пять полностью погашают долги перед государством и восстанавливаются в родительских правах, – говорит Александр Дубина. – Но среди обязанных немало тех, кого в прямом смысле приходится водить за руку, нянчиться, как с малыми детьми. Ведь нет гарантии, что эти мамы и папы не исчезнут, что их не придется разыскивать по всей области. На медкомиссию таких ненадежных родителей приводит сотрудник РОВД, он же сопровождает их в отдел занятости.

Особый контингент

Филиал «Лакнея» УП «ПриортрансАгро» – одно из сельхозпредприятий, которые берут на работу обязанных лиц. Здесь трудятся 8 таких родителей. У каждого из них многотысячные долги перед государством и своими детьми.

– Если обязанные родители настроены работать и поскорее рассчитаться с долгами, мы не смотрим на их статус. Предвзятого отношения к «особенным» работникам тоже нет, – подчеркивает инспектор по кадрам филиала Жанна Косменко. – Несколько обязанных мам трудятся операторами машинного доения, получают они наравне со всеми (900–1000 рублей). Есть возможность заработать больше. Если брать сверхурочные, трудиться по праздникам и выходным, выйдет и 1500 рублей в месяц. Было бы желание.

У 34-летней Галины С., оператора машинного доения, это желание есть. Статус обязанного лица она получила шесть лет назад, когда лишилась родительских прав. Долг перед государством – более 15 тысяч. Трое несовершеннолетних детей Галины находятся в приемной семье в Барановичах.

– По глупости все, – тяжело вздыхает женщина. – Первый муж любил выпить и меня на дно тянул. Когда детей забрали, я окончательно потеряла контроль над собой. Потом пришло осознание: «Что делаю? Как дошла до такого?». Там же, в Барановичах, устроилась дояркой. Начала погашать свой долг…

Галина с гордостью отмечает, что уже три года даже капли спиртного в рот не берет. Все благодаря второму мужу:

– Он человек работящий, не пьет, и я с ним себя в руки взяла. Поженились, сюда – к нему на родину – переехали, трудоустроились. Его животноводом взяли, меня – оператором машинного доения. В прошлом месяце получила 1200 рублей, почти 900 ушло на содержание детей. Но я не жалуюсь. Хотелось бы все вернуть, исправить, но поезд ушел. Чтобы побыстрее рассчитаться с долгом, работаю почти без выходных. Если выпадает хотя бы один свободный день в месяц – загружаюсь подарками и еду к детям. Они скучают. Мы часто перезваниваемся – спасибо их приемной маме Екатерине, которая не препятствует нашему общению.

За каждым обязанным лицом на предприятии закрепляют ответственного из числа работников предприятия. Он осуществляет контроль за тем, чтобы не было опозданий, чтобы его подопечный не явился на работу навеселе. Если родитель отсутствует – едет к нему домой, выясняет, по какой причине тот прогуливает. Нередки случаи, когда нарушителей трудовой дисциплины разыскивает милиция.

Еще один момент. Если обычного работника за систематические прогулы можно уволить, то в отношении обязанного родителя так не поступишь. Необходимо, чтобы он полностью возместил расходы. И все же управа на «граждан алкоголиков и тунеядцев» есть. За уклонение от работы прогульщика могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста. Тем, кто больше 10 дней в месяц отсутствовал на рабочем месте, грозит уголовная ответственность либо направление в ЛТП. Там тоже придется трудиться, но уже в других условиях: свободы гораздо меньше.

Галина ГРИЦКЕВИЧ