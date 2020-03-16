С заботой о самом главном

Жители Воложинского района все чаще делают выбор в пользу здорового образа жизни. И в этом немалая заслуга районного центра гигиены и эпидемиологии.

Специалисты занимаются профилактикой заболеваний, контролируют качество продуктов питания, обследуют состояние окружающей среды и, конечно, пропагандируют активный образ жизни.

Сегодня служба включает в себя четыре отдела: лабораторный, профилактической дезинфекции, эпидемиологии, гигиены. В санитарно-гигиенической и микробиологической лабораториях проводятся исследования питьевой воды, пищевых продуктов и других объектов внешней среды по физико-химическим, микробиологическим, радиометрическим показателям, определяется содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов.

Главный государственный санитарный врач района Павел Сорока

– Благодаря четко организованной работе мы достигаем хороших результатов по всем направлениям деятельности, – говорит главный врач Воложинского РЦГиЭ Павел Сорока. – Работаем в тесной связке с руководством района, центральной районной больницей: проводим совместные акции по профилактике болезней системы кровообращения, пьянства, алкоголизма. Уделяем внимание оздоровительным, противо­эпидемическим мероприятиям.

Эпидемиологическая обстановка по большинству инфекционных заболеваний в районе характеризуется как стабильная, массовые вспышки инфекционных заболеваний не отмечены.

Лабораторный отдел, которым руководит врач-гигиенист Ольга Русакевич, в прошлом году освоил пять новых методов исследования. Разработано три методики оценки неопределенности по исследованию продуктов питания, питьевой воды и измерений физических факторов. Проведена проверка метода санитарно-бактериологического контроля пищевых вод.

– В 2019-м мы осуществили 50 904 микробиологических и 21 884 санитарно-гигиенических исследования, – отмечает Ольга Русакевич. – В микробиологической лаборатории используется компьютерная программа слежения за антибиотикорезистентностью WHONET.

Медики заботятся о качестве и безопасности пищевых продуктов, что попадают на стол жителей Воложинского района. Товары с истекшим сроком годности, неполной маркировкой, нарушением температурного режима изымаются из оборота.

Поддерживать чистоту и порядок, благоустраивать закрепленные территории – еще одно важное направление работы службы. Специалисты контролируют санитарное состояние улиц города, сельсоветов. Во время проведения полевых работ внимание уделяется созданию безопасных условий труда аграриев, соблюдению порядка на сельскохозяйственных объектах, молочнотоварных фермах.

Круг обязанностей и задач сотрудников центра весьма обширный. Повысить качество жизни населения помогает работа по профилактике неинфекционных заболеваний, формирование здоровых привычек.

– Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности во всем мире, – подчеркивает заведующая отделом гигиены Светлана Марчик. – Причем большинство болезней системы кровообращения (около 70%) стали следствием неправильного образа жизни. Мы пропагандируем здоровую активность, правильное питание, проводим профилактику зависимостей. Наши специалисты организуют встречи с трудовыми коллективами, публикуют полезную информацию в СМИ, на интернет-ресурсе центра гигиены и эпидемиологии.

Недавно Воложин присоединился к проекту ВОЗ «Здоровые города». Он направлен на пропаганду здорового образа жизни, создание здоровьесберегающей среды, выявление факторов риска и улучшение условий труда, быта и отдыха местных жителей. К инициативе намерены подключиться организации социальной сферы, промышленные, торговые предприятия. А курировать проект будет районный центр гигиены и эпидемиологии.

Коллектив учреждения поддерживает все начинания, направленные на защиту здоровья земляков. Сегодня в штате Воложинского РЦГиЭ – 43 человека, из них 9 врачей и 12 средних медработников. Четыре врача и восемь средних медработников имеют высшие квалификационные категории. Вместе с опытными специалистами, которые в центре не один десяток лет, работают молодые кадры.

Руководит коллективом главный санитарный врач РЦГиЭ Павел Сорока. Сфере профилактического дела Павел Николаевич посвятил 16 лет. Когда-то он работал в Бобруйском районном центре гигиены и эпидемиологии, дорожном центре гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте, областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и вот уже порядка шести лет занимает руководящую должность. За результативную работу по сохранению здоровья людей Павел Сорока отмечен грамотами районного и областного уровней, благодарственным письмом Палаты представителей Национального собрания Респуб­лики Беларусь.

– Эффективность нашей деятельности во многом зависит от слаженной работы всего коллектива, – говорит главный санитарный врач района. – В центре трудятся специалисты самого высокого уровня. Они качественно выполняют свои профессиональные обязанности. Мы ценим каждого сотрудника и прилагаем максимум усилий для создания комфортных условий труда. В прошлом году закончили ремонт трех помещений лаборатории, приобрели четыре новых прибора для проведения исследований, обновили компьютерный парк. Члены профсоюзной первички принимают активное участие во многих районных культурно-массовых мероприятиях, турслетах, спартакиадах. Своим примером стараются донести до населения мысль о ценности здоровья, показать значимость активного образа жизни.

222357 Минская область,

г. Воложин, ул. Горького, 23

Телефон: 8 (01772) 5-50-33

E-mail: volses@mail.belpak.by

Анна ХАЛДЕЕВА