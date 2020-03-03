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Самый важный подарок

03.03.2020 0 Комментариев , 8 Просмотров

Минский район ежегодно прирастает в среднем на 8–10 тысяч человек. Большой приток населения вынуждает вводить в эксплуатацию новое жилье, которое в основном заселяют молодые семьи. Возникает необходимость развивать инфраструктуру, строить медучреждения в шаговой доступности. Одним из них и стала новая амбулатория в агрогородке Хатежино.

Построили социальный объект в рекордно короткие сроки – за пять месяцев. Стоимость амбулатории – от закладки фундамента до оснащения новейшим оборудованием – составила порядка 1,5 млн рублей. Заказчиком выступил УКС Минского района.
Теперь у жителей отпала необходимость ездить за первичной медпомощью в столичную поликлинику. В среднем амбулатория рассчитана на 23 посещения в смену, но цифра в зависимости от эпидемиологической ситуации или при необходимости плановых обследований может быть выше.
У медперсонала есть прекрасные условия для работы, а у пациентов – для лечения.

Новая амбулатория стала очередным звеном планомерной работы по модернизации системы здравоохранения района, считает главврач Минской ЦРБ Гарик Барсамян:
– В прошлом году в Боровлянах открылся терапевтический корпус на 172 койко-места, реконструировали Острошицко-Городокскую амбулаторию. Проектируется восьмиэтажная поликлиника в Боровлянах на 800 посещений в смену. Разрабатываются проекты поликлиники в деревне Озерцо на 200 посещений в смену, а также больницы и поликлиники в Заславле.

Появления амбулатории ждали жители не только агрогородка, но и деревень Головки, Новая Вёска, Таборы и Старое Село. Теперь у сельчан – а это более трех с половиной тысяч человек – нет необходимости ездить за первичной медпомощью в столичную поликлинику. Сельчане смогут сдать здесь необходимые анализы, пройти физиопроцедуры. Оказание основных медуслуг на месте позволит держать под контролем хронические заболевания, исключить острые патологии, поможет и ранней диагнос­тике.
– Благодаря современной амбулатории квалифицированная медпомощь максимально приблизится к людям. Модернизация и строительство объектов здравоохранения – в числе важнейших приоритетов вертикали власти, – подчеркнул председатель Минского райисполкома Иван Крупко. – Открытие амбулатории – лишь начало в череде других важных социальных объектов, которые будут сданы в этом агрогородке за текущий год. Через дорогу возводится типовой детский сад на 230 мест. Важно, чтобы подрастающее поколение было крепким и здоровым. Необходимая база для этого создана.
В Хатежинской амбулатории есть регистратура, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет зубного врача, лаборатория. Функционирует палата дневного стационара на две койки. В штате 12 мед­работников: два врача общей практики, помощники врача, педиатр, стоматолог, акушерка, медсестры, санитарки.

Мама троих детей Ирина Пурлик открытие такого объекта называет настоящим подарком:
– Раньше приходилось обращаться к специалистам в Минск. Добираться рано утром автобусом с тремя пересадками с маленькими детьми – настоящее испытание. В агрогородке работал ФАП, но прием анализов был один раз в неделю, в определенные дни приезжали педиатр и терапевт.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото Павла ОРЛОВСКОГО

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Об авторе: redactor2

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