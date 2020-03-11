Сбор просроченных лекарств организовали в Вилейке

В Вилейке, в аптеке на ул.1 Мая, установили первый контейнер для сбора просроченных лекарств.

Также здесь можно получить информацию о том, какие лекарства можно сдавать для утилизации. По мере наполнения контейнер будет освобождаться, а лекарства отправляться на утилизацию в Минск.

Отметим, сбор просроченных лекарств даст возможность жителям города не только проявить экологически ответственный и осознанный подход к утилизации ненужных лекарств, но и поможет получить статистическое подтверждение, что запрос населения на сбор ненужных лекарств для последующей безопасной утилизации существует. И эти данные впоследствии помогут наладить полноценную систему сбора просроченных лекарств в городе и районе.

К слову, на сегодняшний день контейнеры для сбора просроченных лекарств есть в одной из поликлиник Минска, в школе Пинска, и пять в Барановичах.