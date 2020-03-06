Счастье Анны Фокиной

Утро хирурга областного клинического роддома Анны Фокиной начинается в 4 часа. Будильник не нужен, привычка давняя. До 2013 года она провела более 6 тысяч полостных операций. Потом уже не считала, но каждую пережила вместе с пациентками. А для них большая удача – попасть именно к Фокиной. Ее известности позавидуют иные «звезды», а цветы от «поклонниц» в ее доме не переводятся…

Адреналина хватило с лихвой

Врач-хирург областного роддома Анна Николаевна Фокина встречает нас в вестибюле на первом этаже, затем ведет длинными коридорами во 2-е гинекологическое отделение. Едва за ней успеваем, она оборачивается и так с подвохом спрашивает: «Девчата, сколько вам лет?.. Что вы так медленно ходите!» Прибавляем скорости, она, довольная, улыбается, легко взлетает по ступенькам на второй этаж, даже не запыхавшись.

Совсем недавно, 20 февраля, коллеги поздравляли ее с юбилеем.

– С 70-летним, – уточняет Анна Николаевна и показывает снятые на камеру телефона букеты, которые подарили в тот день коллеги и пациенты. (Цветы заполонили всю квартиру, практически выжив из нее хозяйку.) И подчеркивает: – Свой возраст никогда не скрываю!

И я не стала, это ни к чему: она красавица, красота ее естественна. И не зависит от возраста, потому что отражает внутреннюю правду, в которую эта женщина верит и которая дана ей свыше:

– Мне нечего скрывать: не воровала, не обманывала, помогала людям, спасала им жизнь. И так – каждый год. Так для чего я буду скрывать, выбрасывать из жизни хотя бы один из них? Нет, это все – мое! И молодиться незачем, против природы никогда не надо идти, биться за внешнее! Это я вам как врач говорю!..

Если быть врачом, то только хирургом – решила во время учебы в институте, других специализаций для нее не существовало. В школьные годы не мечтала поступать в медицинский. Для девушки из Волковыска самой романтичной казалась профессия геолога. Тянуло за туманом и за запахом тайги, геолог с рюкзаком и гитарой был символом свободы, жизни, наполненной радостью.

– Молодежи хочется адреналина – главного стимула, который заставляет двигаться вперед, это сильные ощущения, которые хочется снова пережить. Поэтому нас тянет в небо, в горы. Геологом не стала, но адреналина в жизни хватило с лихвой: самый сильный адреналин получаешь, когда борешься за человека и он остается живым…

Но сначала пришлось побороться за право быть студентом. После школы подала документы в Гродненский мединститут, в котором училась сестра. Зоя окончила школу с золотой медалью, Аня росла в тени ее славы.

– Все так и говорили: «Зоина сестра!» Только этим можно было гордиться. Я в семье была самая посредственная. Наша мама первая в роду получила высшее образование. До войны в Волковыске училась в гимназии. Знала немецкий, это спасло жизнь ее сестре, муж которой был председателем сельсовета. Кто-то, видимо, донес, и немцы забрали ее. Но мама убедила их в том, что это не правда, и сестру отпустили. После войны окончила иняз в Минске. Знала два языка, преподавала в школе. Отец воевал в партизанском отряде им. Калиновского, был награжден орденом Красной Звезды, – вспоминает Анна Николаевна. – Но меня любили за веселый нрав. Если начинала шутить, втягивала весь класс, и урок был под угрозой срыва! Училась на четверки. Но если ставлю цель – упорно добиваюсь…

В мединститут поступила с третьей попытки. Потом интернатура в Борисове, затем три года работала в Березино. Оттуда уехала в 1979-м, но в районе до сих пор считают ее землячкой.

– Поступает пациентка, и первое, что слышу: «Я из Березино!» – это у них как пароль, – с улыбкой говорит Анна Николаевна. Она не опровергает эту легенду, сохранила отношения и с коллегами из Березинской ЦРБ.



Врач от Бога – звание народное

В областном роддоме работает с 1981 года. В том же году в спецординатуре столичного мединститута изучала английский язык, тропические болезни, потом три года работала хирургом в Ираке. Вернувшись, с 1984-го работает здесь, до 2013 года заведовала 2-м гинекологическим отделением.

– И уже 7 лет просто врач, хирург, – скромно подчеркивает

Анна Николаевна, – молодым нужно расти.

Но те, кому нужна помощь – то ли из области, то ли из столицы, – по-прежнему стремятся попасть именно к этому «просто врачу».

– Всеми правдами-неправдами разыскивают номер ее телефона. Кто однажды здесь лечился, стремятся только к ней, – говорит сестра-хозяйка Людмила Листопад. – Я из Жодино, работаю здесь 9 месяцев, но о Фокиной знала еще 30 лет назад, сама была ее пациенткой. И тогда ее имя гремело на всю страну. У нее золотые руки и сердце тоже. Очень искренняя: в глаза все скажет, не будет никогда угодничать. Профессия хирурга сложная и пациенты бывают сложные, может и поругать, но без злости. У нее есть редкое качество – душевная теплота, люди чувствуют, откликаются.

Первое, что говорят о ней все, – врач от Бога. И это звание – самое дорогое. Есть, конечно, и официальные, вполне заслуженные.

В соцсетях пациентки пишут: «Анна Николаевна как мама: и поругает, и пожалеет». И спасет. Она сохранила жизнь и подарила радость материнства многим мамочкам и деткам.

– За каждую беременную переживает, как за свою дочь, – говорит пациентка отделения Светлана из Несвижа. – Помню, когда впервые тут лежала, вечером привезли девушку с осложнениями. Мы боялись за нее, а из соседней палаты женщины успокаивали: «Не переживайте – завтра придет Николаевна, поможет, все будет хорошо! Мы ждали утра, посмотреть, что за Николаевна такая и почему все так уверены. И это правда – она особенная!..

На работу приходит еще до 7 утра, первым делом – к прооперированным. Все привыкли к ранним обходам. Стремительна, собрана, уверенна и внимательна:

– Равнодушие, грубость – недопустимы. Подход один: ты лечишь чьих-то родных. Лечи, как лечил бы своих близких, – говорит хирург.

И не раз за день зайдет в палаты, и пошутит, и отчитает, если кто-то своевольничает.

– Сегодня ругалась со всеми: такой характер или переходный возраст?! – шутит Анна Николаевна.

Ирина Пекун, заведующая 2-м гинекологическим отделением:

– Хирургия требует большой самоотдачи. Анна Николаевна посвятила ей всю жизнь. Пациенты ее любят, помнят. Сотни тысяч операций, столько же женских судеб прошли через ее руки. Хирург высокого класса, и по технике никто не сравнится – нет в роддоме хирурга, который оперировал бы так быстро, как она. Ей присущ авантюризм – смелость, необходимая в работе хирурга. Она умеет рисковать, брать ответственность на себя и всегда найдет выход. Во время операции бывают нестандартные ситуации, требующие быстрого решения и практики, главное в такой момент – не потерять самообладания. Она умеет сконцентрироваться. Очень спокойно и комфортно с ней работать. Могу точно сказать: отделение, которое я приняла от нее, было лучшее в нашем роддоме. У нас перинатальный центр 3-го уровня, пациенты достаточно сложные со всей области, изначально концентрируем патологию, которую не возьмутся вести на районах. Для нее нет разницы, какой пациент, она со всеми одинакова и всегда делает хорошо – по-другому не умеет.