Школьникам на каникулах скучать будет некогда

Квесты, шашечные турниры, спортландии, викторины, конкурсы… Весенние каникулы у школьников обещают быть насыщенными.

– Каждый оздоровительный лагерь предложит своим воспитанникам интересные, увлекательные и современные формы работы, – рассказала начальник главного управления по образованию

облисполкома Татьяна Апранич. – В лагерях будет организована работа в составе малочисленных групп. Для ребят предусмотрены мероприятия по здоровому образу жизни, укреплению иммунитета и повышению физической выносливости.

Оздоровление детей будет организовано строго по заявительному принципу. Но первоочередным правом на отдых в лагерях смогут воспользоваться дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, а также ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Во всех лагерях составят социальные паспорта учащихся, графики дежурств администрации, будет вестись учет посещаемости. Питание предусмотрено трехразовое, с обязательным включением в меню свежих овощей и фруктов.

«МП» связалась с руководителями двух учреждений образования области (городского и сельского), на базе которых будет организована работа лагерей дневного пребывания, и узнала, какие интересные проекты планируется реализовать на каникулах.

Лучи «Солнышка»

На базе ГУО «Волмянский УПК детский сад – базовая школа» Дзержинского района распахнет свои двери оздоровительный лагерь «Солнышко». Отдохнуть в нем смогут дети в возрасте от 6 до 13 лет.

– Все мероприятия пройдут под знаком Года малой родины, – рассказала директор учебно-педагогического комплекса Ирина Мигуро. – Запланированы различные акции патриотической направленности. Например, в рамках акции «Великой Победе – 75» ребята вместе с педагогами благоустроят памятник погибшим в годы войны. Кроме того, наше учреждение предоставит много других возможностей. Будут работать бизнес-компания, «Хобби центр», где наши ученики смогут развивать свои творческие способности, играть в шашки и шахматы. У нас разработаны экскурсионные маршруты «7 чудес Волмы». Например, планируем посетить с учениками памятник природы «Чертов камень Ратынский», поместье Ваньковичей, где сейчас размещается Ресурсный центр ЭкоТехноПарк – Волма, водяную мельницу – памятник архитектуры XIX столетия, костел Святого Яна. Недалеко от нас находится и высшая точка Беларуси – гора Дзержинская, где мы тоже хотим побывать, есть каскад озер, – дети вместе с учителем биологии смогут исследовать их. Также на каникулах ребята активно будут заниматься физкультурой и спортом, участвовать в областной акции «Минщина спортивная. Весна». Для тех, кто захочет подтянуть успеваемость по учебным предметам, будут организованы индивидуальные занятия. Не обойдется без виртуальных экскурсий, чтения литературы, минуток безопасности.

Путешествие на «Планету здоровья»

Занимательный досуг предлагает своим воспитанникам и оздоровительный лагерь «Планета здоровья», который будет работать на базе гимназии №1 г. Копыля. Он готов принять учеников первых – четвертых классов.

– Родители с радостью отдают своих детей в наш лагерь, – отметила директор учреждения Тамара Мисько. – Для них главное, чтобы дети были под контролем и полноценно питались. Мы уже составили примерное меню, заказали продукты, разработали план мероприятий. Основное отличие работы лагеря на этих каникулах – мы не будем собираться двумя отрядами вместе. Чаще будет проводиться влажная уборка помещений. Для каждой группы закуплены жидкое мыло, антисептики, вода питьевая. Постараемся, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе: будем устраивать там всевозможные конкурсы, игры. Также на каникулах организуем работу по интересам. Например, ребята смогут заняться квиллингом, бисероплетением, вокалом, игровыми видами спорта. Будет работать интерактивная выставка, посвященная Году малой родины, запланирован День экоинформации, просмотры мультипликационных и художественных фильмов.

Весенние каникулы пройдут с 30 марта по 4 апреля. Планируется, что школьников примут 280 лагерей дневного пребывания.

Юлия БРОЖИНА