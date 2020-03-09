Сирийский камень преткновения в российско-турецких отношениях: ждать ли обострения?

Прошедшая неделя еще раз доказала, как сложен мир политического взаимодействия и как хрупки складывающиеся ситуативные союзы на Ближнем Востоке.

Еще в конце января сирийская армия, подчиняющаяся законному президенту этой страны Башару Асаду, начала активные военные действия на западе провинции Алеппо против засевших там боевиков. В понедельник, 17 февраля, глава Сирии заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на то, что идет некое «бурление с севера». Под последним подразумевалось противодействие Турции, которая поддерживает часть отрядов так называемой «вооруженной оппозиции» Сирии.

Как известно, в прошлом году Турция и Россия заключили Сочинские соглашения, в результате чего была создана зона деэскалации в провинции Идлиб. Туда переместились как оставшиеся после серьезного разгрома отряды боевиков-джихадистов, воюющих за «Исламское государство», так и вооруженные формирования умеренной оппозиции. Северную границу этой зоны стала контролировать Турция. Однако, по утверждению российского МИДа, Анкара не выполнила важнейшего пункта в соглашении — не провела размежевания исламских террористов, против которых официально воюют все стороны конфликта (Сирия, Россия, Турция, США и даже оппозиционные Асаду силы), с отрядами той самой умеренной оппозиции. Более того, по сведениям российских военных, в Идлиб были переброшены турецкие военные и боевая техника, а также колонны автотранспорта с боеприпасами. Все это предназначено для поддержки боевиков антиправительственных сирийских сил.

Попытки законной армии Сирии уничтожить своих противников в Идлибе привели к ответным ударам террористов, эскалации конфликта и прямому участию в нем сил турецкой и российской армий, причем по разные стороны. Турецкая артиллерия поддержала наступление боевиков, что позволило им прорвать оборону правительственных войск. В ответ, по просьбе официального Дамаска, российские Военно-космические силы подняли в воздух самолеты Су-24 и нанесли удар по позициям вооруженных формирований террористов. При этом были уничтожены бронетехника и несколько военнослужащих турецких войск.

Открытое столкновение военных России и Турции на сирийском фронте тут же поставило под вопрос возможности урегулирования конфликта. Два гаранта, которые должны обеспечивать мирное разрешение ситуации, сами стали противниками — это не шутка! Сразу заговорили об охлаждении российско-турецких отношений чуть ли не до уровня, существовавшего несколько лет назад, когда турками был сбит российский самолет, а Москва ввела различные санкции (от закрытия своего рынка для турецкой сельхозпродукции до ограничения туристического сотрудничества). В подтверждение возможного сценария нового разрыва только-только наладившихся связей появились сообщения о том, что Турция ведет переговоры с США о поставке ЗРК Patriot, которые должны стать противовесом российской авиации.

Однако на самом деле ситуация не так трагична. У России и Турции есть много точек соприкосновения и проектов, которые связывают эти два государства, от туризма и торговли до «Турецкого потока» и поставок Анкаре новейших российских комплексов С-400. Желание найти приемлемый выход из конфликтной ситуации гораздо выше, чем стремление к конфронтации. Об этом свидетельствует развернувшаяся дипломатическая активность обеих сторон: были проведены телефонные переговоры министров обороны и президентов двух стран, к урегулированию подключились европейские лидеры и даже генсек ООН Антониу Гутерреш. В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган даже обозначил возможную дату встречи — 5 марта.

Как бы то ни было, конфликт в Идлибе еще раз показал, что военного решения у сирийской проблемы нет. Однако множественность (и противоречивость) интересов разнообразных участников пока не позволяет разработать приемлемый для всех план урегулирования. Посмотрим, какие решения будут предложены в марте.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог