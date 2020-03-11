«Снежный снайпер» перенесли на апрель

После финального этапа Кубка IBU, который прошел в «Раубичах» 2–7 марта, биатлонная трасса в комплексе пришла в негодность. В связи с этим было принято решение перенести республиканский финал детских соревнований «Снежный снайпер» на апрель.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе РЦОП «Раубичи» Леонид Карась рассказал «МП», что после кубкового этапа трасса несколько дней держалась, но с учетом теплой погоды окончательно раскисла.

— «Снежный снайпер» должен был стартовать здесь 13 марта. Однако нам не из чего делать трассу, да и при такой погоде это нереально. Соревнования пройдут в апреле в формате «кросс плюс стрельба», как это было на отборочных этапах, — резюмировал он.

Леонид Карась отметил, что сотрудники комплекса проделали огромную работу по сохранению искусственного снега. Трасса находилась под нагрузкой две недели, когда в «Раубичах» проходил чемпионат Европы и этап Кубка IBU. Все это время в центре днем и ночью работали сервисные службы.

В дополнение

На домашнем чемпионате Европы по биатлону сборная Беларуси заняла первое место в общем зачете, завоевав три золотые и одну бронзовую медали. На кубковом этапе у нас одна награда — у Максима Воробья в спринте.

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Владислава Попченко