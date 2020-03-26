Социальные работники области из-за ситуации с COVID-19 помогают одиноким пожилым гражданам в доставке продуктов питания и лекарств

Также с жителями региона проводится разъяснительная работа.

– Социальные службы делают все возможное, чтобы помочь нетрудоспособным гражданам в эти дни, – говорит заместитель директора Клецкого районного территориального центра социального обслуживания населения Оксана Жданко. – Одинокие и одиноко проживающие, даже если они не получают услуги по социальному обслуживанию на дому, могут обратиться в

ТЦСОН по месту жительства за оказанием разовых услуг. Поможем всем. Социальные работники доставят из магазина продукты и лекарства из аптеки, принесут нужный рецепт из поликлиники.

Зоя Даушко работает в Клецком центре соцобслуживания более 20 лет. За день специалист посещает 4–5 пожилых жителей района.

– Люди очень благодарны такой помощи. Важно сейчас не оставить наших граждан наедине с бедой и минимизировать возможные риски. Обычно обращающиеся просят, чтобы им доставили на дом продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, – поясняет специалист.

Сходить в магазин, принести из колодца воды, прибрать дома – с этими обязанностями ветерану труда Марии Петровне Проневич из деревни Кухчицы помогают справиться социальные работники Клецкого района.

– Спасибо нашему государству и тем неравнодушным людям, которые помогают мне и другим пенсионерам. Не меньше двух раз в неделю ко мне приходит социальный работник. И лекарства принесут, и по дому помогут, – рассказывает Мария Петровна.

Работа мобильных бригад социальных работников организована во всех районах и городе Жодино.

По материалам пресс-службы Миноблисполкома