Сохранить рабочие места и поддержать людей: Президент посетил завод «Белгипс» в Минском районе

Об инновационных подходах в строительной отрасли и инвестиционных проектах говорили на заводе «Белгипс» в Минском районе. Предприятие, которое посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, – единственный в нашей стране производитель гипсокартона. Глава государства технологию оценил и четко дал понять: производители отечественных стройматериалов найдут поддержку и дальше.

Посещая новый завод предприятия «Белгипс» в Минском районе, Александр Лукашенко высоко оценил его продукцию и применяемые здесь современные технологии.

В 2014 году с целью реализации проекта по модернизации предприятия и строительства нового гипсового завода в районе поселка Гатово Беларусь привлекла российского инвестора – ООО «Корпорация «ВОЛМА». Для создания нового объекта потребовалось около 70 млн евро инвестиций, которые были выделены иностранной организацией.

В мае 2019-го завод ввели в эксплуатацию.

На предприятии Александру Лукашенко доложили о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в данной сфере. Президент сказал, что необходимо вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Он также акцентировал внимание на том, что безопасность людей при этом не должна пострадать. «Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное», – заявил белорусский лидер.

Глава государства ознакомился с результатами работы завода, особенностями производства строительных материалов из гипса. Во время посещения Александра ­Лукашенко заинтересовал процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки, и Президент сам попробовал в деле специальное правило для выравнивания штукатурки.

В нынешних условиях очень важна проблема переработки отходов. Инвестор ООО «Корпорация «ВОЛМА» Юрий Гончаров доложил о новом проекте по созданию линии переработки комбинированной упаковки типа «тетрапак». Его реализуют на арендованных площадях Пуховичской картонной фабрики «Белгипс-Эко». В год здесь планируют перерабатывать 5–6 тыс. тонн упаковки. На объекте можно будет использовать и другие промышленные отходы (этикетку, подложку, отходы обоев и др.), которые пока в стране не востребованы и вывозятся для захоронения на полигоны. На постсоветском пространстве есть только два аналогичных производства – в России и Украине.

Что касается старой промзоны «Белгипса», расположенной на улице Козлова в Минске, то здесь предприятие планирует построить жилой квартал с объектами социальной инфраструктуры, в котором арендные квартиры получат и сотрудники предприятия. «Вы хотите построить там жилье? Подумаем. Главное – не повторить печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон – в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» – спросил Президент.

О чем говорил Президент на встрече с заводчанами

После экскурсии по предприятию ­Александр Лукашенко встретился с его трудовым коллективом. Говоря о цели своего приезда, Президент подчеркнул, что хотел посмотреть, как реализовали инвестиционный проект по созданию нового завода.

«Хотелось воочию посмотреть, что сделано то, о чем договаривались в 2014 году. Молодцы, сделали хорошее предприятие! Самое главное, что продукция, которую вы производите, пользуется спросом на рынке. Хорошо, что вы новое привносите в нашу строительную отрасль. И вообще, хорошо, что вы работаете в это трудное время», – сказал белорусский лидер, обращаясь к сотрудникам завода.

Президент порекомендовал «не болеть психозом»: это еще хуже, чем коронавирус.

«Многие предприятия и даже целые страны ушли на карантин. Я же запретил эпидемиологам, микробиологам и другим врачам их закрывать. Это согласно Конституции может делать только Президент. От чего и от кого мы будем закрываться? Если мы введем комендантский час, будет еще больший психоз. Люди выметут все из магазина. Правда, продуктов питания хватит, не волнуйтесь. Гречневой крупы – на полгода. Если закончится, будем есть пшено и картошку. Так что с голоду точно не умрем. Вирус этот пройдет через месяц, максимум через два», – отметил ­Александр Лукашенко.

Президенту задали вопрос о возможности расширения дороги от МКАД до поселка Гатово. Участок узкий, в пиковые часы на нем образуются заторы и случаются аварии. «Думаю, с моим вмешательством дорога тут может появиться хоть завтра. Если организовать все быстро, можно за лето сделать. Места хватает для расширения, даже деревья спиливать не нужно. В ближайшее время соберу рабочую группу и вместе подумаем, какую дорогу лучше сделать. В приоритете – бетонка, это навсегда. Губернатор (председатель Минского облисполкома Александр Турчин. – Прим.) потом доложит», – сказал Глава государства.

Особо Президент отметил необходимость достойно встретить такую важную дату в этом году, как 75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками: «В любом случае этот праздник не затеряется на фоне негативного информационного потока, связанного с экономическим кризисом и коронавирусом. Мы должны на высочайшем уровне провести это мероприятие. Беларусь – живой памятник той страшной войны. И поэтому мы должны сделать большую работу: подремонтировать памятники и не забыть о наших ветеранах».

Александр Лукашенко критично высказался о работе частных компаний, которые увольняют людей в столь сложное время: «Особенно частные предприятия, я заметил, начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что в трудное время, наоборот, людей надо поддерживать и сохранять рабочие места. По мнению белорусского лидера, у бизнеса есть для этого возможности.