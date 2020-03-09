Тельцам повезет в любви, а Ракам нежелательно играть на деньги

Советы астролога на 9–15 марта

Овен. Если хотите чего-то добиться, предстоит хорошенько поработать. Финансовые проблемы не ожидаются, но больших доходов не будет. Неприятные симптомы могут быть сигналом серьезной болезни, не откладывайте обращение к врачу. Звезды советуют воздерживаться от новых знакомств.

Телец. Вам обязательно повезет в любви! Но при одном условии: надо привести в порядок внешность. Если давно не обновляли гардероб, пришло время прогуляться по магазинам. Больше опирайтесь на свой вкус, а не на советы друзей. В коллективе появятся новые сотрудники — ведите себя вежливо и сдержанно.

Близнецы. Если ищете новую работу, то именно сейчас удастся найти приемлемый вариант. Либо же вам предложат повышение в должности, и увольняться уже не придется. Перебоев с финансами не предвидится: можете рассчитывать на прибыль — как на основном месте работы, так и от подработок. Но не забывайте, что кроме работы есть еще и личная жизнь.

Рак. Если есть возможность, срочно собирайте чемоданы и вперед — к морю! Одинокие Раки смогут начать курортный роман, который в дальнейшем перерастет в серьезные многообещающие отношения. Играть в азартные игры нежелательно: фортуна не на вашей стороне. Будьте внимательны в дороге, особенно если уезжаете на большие расстояния.

Лев. В начале недели не исключены конфликты в семье. Даже если у вас серьезные разногласия с партнером, старайтесь сдерживать себя от критических замечаний и не выяснять отношений. Глобальные изменения ожидаются в личной жизни у тех, кто уже устал от одиночества. Будут удачными крупные покупки в кредит, например, автомобиля или квартиры.

Дева. На работе важно не перенапрягаться, поскольку из-за повышенной нагрузки может ухудшиться самочувствие. Чудесная неделя в плане личной жизни — готовьтесь к знакомству с человеком, который станет вам очень дорог. Возможны неприятности и неожиданные поступки со стороны тех, кому доверяете. Важная информация в конце недели поможет в решении трудного вопроса.

Весы. В понедельник-вторник может произойти размолвка с любимым человеком. Попытка разобраться в ситуации еще больше все усложнит. Особенно пагубно на отношениях скажутся разговоры о деньгах, доходах и подарках. Многим улыбнется удача в финансах, не исключен крупный выигрыш. Придется несколько раз менять и перекраивать планы из-за изменения обстоятельств.

Скорпион. Если испытываете настоящие чувства к партнеру, то не стоит томить его в ожидании. Смело делайте предложение — ваши отношения будут крепкими и гармоничными. Не отказывайте в моральной поддержке другу: он обратится к вам в выходные, прогуляйтесь и поговорите по душам. Финансовое положение кардинально изменится — в лучшую сторону!

Стрелец. Не вздумайте отказаться от проекта, который начальник вам доверит. Помните: под лежачий камень вода не течет. Хотя… Попробуйте купить лотерейный билет, возможно, вам повезет. Любовь захлестнет с головой — благо поклонников (поклонниц) много, выбирать есть из кого. Не стоит отправляться в дальнее путешествие. Вас ожидает много проблем в дороге.

Козерог. Весенняя погода сотворит чудо — одинокие Козероги влюбятся! Финансовые проблемы легко решатся благодаря близкому родственнику. Только намекните, что вам нужны деньги — и они тут же окажутся на карточке. Звезды советуют нежнее вести себя с партнером по браку. Романтику никто не отменял, даже если вы вместе уже сто лет.

Водолей. Работы много, выполнить ее нужно оперативно. Не справитесь — начальник найдет вам замену, более профессионального и активного сотрудника. Серьезные отношения могут прерваться из-за пустяка: мелких обид, претензий и споров. Если успеете вовремя принять меры, то личная жизнь наладится. Контролируйте свое питание — рискуете быстро набрать лишние килограммы.

Рыбы. Любые попытки действовать в обход закона обернутся неприятностями. Например, нарушения Правил дорожного движения приведут к штрафу. Ситуацию в личной жизни не назовешь стабильной: влюбленные отдаляются друг от друга. Даже если вы уверены в своих силах, не стоит разбрасываться обещаниями. У вас слишком высокий темп работы — рискуете не выполнить все.