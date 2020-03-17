Трое россиян получили от 17 до 19 лет колонии за производство психотропов в Минском районе

Суд Минского района приговорил трех граждан России к срокам от 17 до 19 лет лишения свободы за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Обвиняемые создали в Минском районе специально оборудованную лабораторию для изготовления психотропов и их прекурсоров. Здесь же вещества хранились с целью сбыта до того момента, как были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщал в апреле 2019 года Госпогранкомитет, это была крупнейшая в истории независимой Беларуси нарколаборатория.

Одному обвиняемому судом назначено 19 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, второму — 18 лет и третьему — 17 лет колонии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Деятельность профессионально оборудованной подпольной лаборатории пресекли сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета государственной безопасности Беларуси совместно с ФСБ России. Во время осмотра обнаружены и изъяты промышленное лабораторное оборудование, порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 30 кг и различные жидкие вещества общим объемом 750 л. По заключению эксперта, представленные образцы — особо опасные психотропные вещества альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсор 4-метилпропиофенон.