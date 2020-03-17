Турчин вручил почетные грамоты Миноблисполкома

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин вручил почетные грамоты новоназначенному министру сельского хозяйства и продовольствия Ивану Крупко, ранее занимавшему должность председателя Минского райисполкома, и Сергею Невмержицкому, с 2014 года работающему в должности заместителя председателя Минского облисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Поздравляя с назначением на должность министра сельского хозяйства и продовольствия, Александр Турчин подчеркнул, что трудовой путь Ивана Крупко неразрывно связан с Минской областью. «Начинали в Несвиже. Длительное время работали там председателем райисполкома. А после возглавили, наверное, самый сложный не только в области, но и во всей стране Минский район. И достойно справились со всеми задачами, которые были на вашем пути», — сказал Александр Турчин.

«Неоценим тот опыт, который удалось получить во время работы в области. Надеюсь, мне удалось оставить хороший след на Несвижской земле и определить какие-то векторы развития для Минского района», — в свою очередь отметил Иван Крупко.

Александр Турчин поблагодарил за плодотворный труд в Минском облисполкоме и Сергея Невмержицкого.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси 16 марта рассмотрел кадровые вопросы. На должность первого заместителя председателя Минского облисполкома согласован Сергей Левкович. Ранее он был председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию в столичном регионе. На должность заместителя председателя Миноблисполкома — Александр Кручанов, который возглавлял комитет по архитектуре и строительству Минской области. Владимир Юргевич, до этого работавший заместителем председателя Минского райисполкома, согласован на должность председателя Минского райисполкома, а Андрей Ратомский — председателя Смолевичского райисполкома.

«Мне кажется, что такая система лифтов должна работать при подборе кадров. Вы люди опытные, знающие свою работу. Вам не нужно время для ознакомления со сферой. Вы готовы двигаться вперед», — высказал уверенность Александр Турчин и пожелал присутствующим в зале государственным служащим успехов и свершений.

Почетная грамота Минского облисполкома является высшей наградой областного уровня. Вручается за особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально- культурной, спортивной, общественной и иной деятельности, за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, а также в связи с юбилейными, памятными датами.

Фото пресс-службы Миноблисполкома