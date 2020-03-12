Учащийся Минщины получил паспорт из рук Главы государства

10 марта во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным белорусам, которым исполнилось 14 лет.

В числе счастливых обладателей своего главного документа – 25 ребят страны, своим трудолюбием, усердием и достижениями заслуживших право получить паспорт из рук Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Свой первый документ из рук Главы государства и напутственные слова – верить в себя и никогда не сдаваться – получил и учащийся Минщины из Раковской средней школы Воложинского района Евгений Анисович.

Церемония вручения паспортов, состоявшаяся в преддверии Дня Конституции Республики Беларусь, оставила у участников незабываемые впечатления, а главное – глубокое осознание предназначения гражданина – служить Отечеству.

