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Участковый – от слова «участие»

04.03.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Два года подряд работа службы участковых инспекторов Минской области признается лучшей в стране

Какие требования предъявляют к кандидатам на должность участкового, об особенностях их работы «МП» рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Андрей АМБРАЖЕЙ.

– Андрей Константинович, к работе участковых инспекторов всегда особое внимание. С чем это связано?
– Прежде всего с тем, что эта служба самая близкая к людям. Участковые должны больше уделять времени работе с местными жителями, с советами общественных пунктов охраны правопорядка. Главное рабочее место участкового инспектора не кабинет в РОВД, а сельсовет, крупные предприятия, фермы, школы. Не может участковый транзитом проезжать по деревне, нужно чаще общаться с людьми.
– С недавнего времени в Березинском районе работает так называемый шериф. Чем-то отличается его работа от обязанностей участкового?
– Сегодня многие с ностальгией вспоминают участковых старой закалки, те времена, когда милиционер действительно знал все и всех на своем участке. Что сродни и должности шерифа: этот сотрудник компетентен как в вопросах, находящихся в должностных обязанностях участкового, так и оперуполномоченного уголовного розыска. Информированность – самая важная составляющая в работе и участкового, и шерифа. А местные всегда подскажут. Кто из соседей распускает руки в семье или пьяным садится за руль, кто промышляет самогоном или тащит с фермы муку, комбикорм. Во многих таких ситуациях недалеко до тяжкого преступления.
И его можно упредить, если вовремя принять меры.
– Не всегда есть доверие у людей к самой милиции…
– Конечно, репутацию надо заработать. И люди оценят, когда будут видеть, что у здания, где расположен кабинет участкового, стоит служебная машина, что и в 10–12 вечера он на службе. Когда знают, что он обязательно подъедет на дискотеку – оценить обстановку и убедиться, что все в порядке, и навестит охотника, чтобы проверить, как у него хранится дома оружие. Так, планомерно работая, можно и уважение заработать, и знать всегда детальную картину на своей территории.
– Сложно ли подобрать и мотивировать сотрудников на такую работу?
– Требования к кандидатам высокие. К нам на службу не попадают случайные люди. Важно и состояние здоровья, и образование. Учитывается и коммуникабельность, умение общаться с руководителями, председателями, органами местной власти. Что касается стимулирования труда участковых, в этом мы заручились поддержкой губернатора, председателей райисполкомов. Так, для сотрудников решается вопрос с жильем. В ближайшее время для укрепления материально-технической базы поступят служебные автомобили.
– На чем должен сосредоточить участковый свое внимание?
 – Прежде всего это не должна быть работа для галочки. Если, к примеру, человек никогда не попадал в поле зрения милиции, можно ограничиться устным предупреждением. Необязательно сразу составлять протоколы. Ведь нередко, особенно в работе с несовершеннолетними, такой метод может перечеркнуть всю дальнейшую судьбу молодого человека. Иногда достаточно поговорить по душам. Но есть и те, с кем надо усилить работу: например, неоднократно судим, уклоняется от уплаты алиментов, демонстрирует девиантное поведение. Есть тихие пьяницы, которые вредят только себе, а есть те, кто грубо нарушает общественный порядок, представляет угрозу для окружающих. Или становятся убийцами, садясь за руль пьяными. С теми, кто когда-то отбыл наказание, особая работа. Мы не стремимся вернуть кого-то обратно за решетку. Наша задача – помочь им адаптироваться в социуме.
Завершу тем, с чего начинал: главное в работе участкового – общение с людьми. Ведь и в самом слове «участковый» слышится прежде всего «участие».

Справка «МП»

Количество заявлений и сообщений о преступлениях в органы внутренних дел снизилось с почти 32 тыс. в 2018 году до чуть более 29 тыс. в 2019-м. В том числе меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений: умышленных убийств, преступлений сексуального характера, разбоев, грабежей и краж, случаев хулиганства. Серьезная работа на Минщине проведена в отношении домашних дебоширов: количество защитных мер в пользу потерпевших возросло с 1314 в 2018 году до 1913 в 2019-м.

Беседовал Алексей БОЛОТОВ

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Об авторе: redactor2

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