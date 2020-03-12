Установлены обстоятельства двойного наезда на пешехода в Минской области

Следственное управление УСК по Минской области установило обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пешеход погиб после наезда на него двух автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 8 сентября 2019 года 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen и 40-летний водитель легкового автомобиля Mazda ехали по автодороге Минск — Могилев в направлении столицы. Вблизи остановочного пункта «Верхлес» Червенского района водитель микроавтобуса, двигавшийся в левой полосе, наехал на пешехода. Тот пересекал проезжую часть по обозначенному дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого на пешехода наехала Mazda, двигавшаяся в крайней правой полосе в том же направлении. От полученных телесных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, провели следственные эксперименты, допросили участников и свидетелей. По результатам заключения автотехнических и судебно-медицинских экспертиз установлено, что водитель Volkswagen ехал со скоростью около 90 км/ч и, подъезжая к пешеходному переходу, не снизил скорость. По мнению следователей, водитель Mazda при подъезде к пешеходному переходу неверно избрал скорость движения из-за ограниченного обзора. Это не позволило ему своевременно притормозить.

Анализ собранных следователями доказательств показал, что нарушения требований правил дорожного движения водителями находятся в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями. Обоим водителям предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото УСК по Минской области