В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса

Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата «Ремдесивир» (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.

«Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания «Ремдесивира» в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы — госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии — начнут набирать пациентов для испытаний», — рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля.

БЕЛТА