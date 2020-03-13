В Минской области заготовили более 276 т березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

«На 13 марта в регионе собрали 276,5 т березового сока. Продано уже более 200 т», — рассказали в лесхозе.

Собирать сок в регионе начали 4 марта, почти на три недели раньше, чем в прошлом году. Первым к заготовке приступил Слуцкий район, на сегодня сок заготавливают все лесхозы области.

Жители Минска и окрестностей смогут приобрести березовый сок на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70). Доставка и продажа сока будут организованы в Боровлянском (поселок Опытный, ул. Лесная, 15) и Колодищанском (агрогородок Колодищи, ул. Хуторская, 3) лесничествах.

В Минске и пригороде литр будет стоить 40 копеек, в лесничествах и районных городах — 25-30 копеек.

Напомним, что места, где сок можно собрать самостоятельно, нужно уточнять в лесничествах. За незаконную подсочку можно получить штраф.