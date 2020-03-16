В Минском районе временно ограничат движение из-за следственного эксперимента

В Минском районе временно ограничат движение транспортных средств из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.

Следственный эксперимент будет проводиться сегодня с 19.30 до 22.30 на 1-м км автодороги Сеница-Прилуки-Самохваловичи в агрогородке Сеница Минского района.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.