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В молодечненской квартире загорелась еда на плите — пострадал хозяин

09.03.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

В Молодечно на улице Великий Гостинец, 76 вечером 8 марта в квартире на первом этаже одного из домов случился пожар из-за сковороды с едой, оставленной без присмотра. 62-летний хозяин тушил пожар и отравился продуктами горения.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту «МП»:

— Сообщение о задымлении в квартире на Великом Гостинце поступило в центр оперативного управления Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям 8 марта в 18:14. Ко времени, когда наши подразделения прибыли на место, хозяин самостоятельно справился с пожаром. Установлено, что возгорание произошло из-за сковороды, оставленной на плите.

По словам Анастасии Швайбович, при тушении пострадал хозяин квартиры. Он госпитализирован в Молодечненскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Основная версия причины возгорания — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Сергей ЕСМАНТОВИЧ

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Об авторе: redactor2

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