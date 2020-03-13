В объективе – родной край

Солигорский фотограф-любитель Дмитрий Урядник специализируется в основном на съемке живой природы. Такое у него хобби – показывать при помощи мастерски сделанных фотографий красоту родного края, мотивировать земляков бережно к ней относиться.

Родители Дмитрия приехали в Солигорск, когда там вовсю разворачивалась Всесоюзная молодежная стройка. Устроились на работу в производственное объединение «Беларуськалий»: Василий Яковлевич – в шахту, Нина Кузьминична – на обогатительную фабрику.

Дмитрий после окончания школы решил пойти по стопам отца, подал документы в Солигорское ПТУ-104, которое готовило кадры для «Беларуськалия». После службы в армии устроился на рудник 2-го рудоуправления электрослесарем (слесарем) дежурным и по ремонту оборудования. Работает здесь и сегодня.

А природу любит с детства. Его мама родом из Любанского района, из деревни Куценка: живописные пригорки, леса, луга, река Оресса. Мальчишкой он часто приезжал в гости к бабушке и был буквально очарован местными пейзажами.

Сначала делал снимки на камеру мобильного телефона.

– Когда у меня велосипед появился, стал с собакой выезжать за город, в лес… Столько красивых мест для себя открыл! Отснимешь на память мобильником, а посмотришь дома – качество не то. Решил купить фотоаппарат с хорошей оптикой. Так и увлекся! – вспоминает Дмитрий.

Излюбленным районом фотоохоты для Дмитрия стал противоположный городу берег Солигорского водохранилища. Туда – в большой лесной массив в окрестностях деревень Листопадовичи, Саковичи, Березовка, Обидемля – солигорчанин наведывается, как только выпадает свободная минута. Есть в запасе и другие подходящие для съемки живописные уголки природы.

– Приметил множество мест обитания крупных животных –

лосей, оленей, косуль, – рассказывает Дмитрий. – Знаю, где нужно «устроить засаду», чтобы подкараулить их и сделать снимки. А сколько бобров, лис, зайцев, ежей и птиц встречается! Только успевай фотографировать…

Несколько раз довелось бывать в Беловежской пуще. А в последнее время зачастил в леса да топкие болота в окрестностях Шищиц, Буды Гресской. Добирается солигорский фотолюбитель туда на маршрутках, назад – на попутках. И все лишь для того, чтобы оказаться наедине с природой, пообщаться с братьями нашими меньшими, привезти домой снимки, на которых – пейзажи удивительной красоты и самые разные представители богатой белорусской фауны.

– В лесу многое случалось, – улыбается собеседник. – Однажды лоси чуть с велосипеда не сбили. А другой раз пришлось от них убегать. Людям ведь тоже порой не нравится, когда в их жизнь посторонние вторгаются. Так и у зверей. Помню как-то шел по тропинке и наткнулся на лисью нору. Весь выводок утку потрошил. Увидев меня, кинулись врассыпную. А один – самый смелый или голодный – остался. Я за фотоаппарат, а лисенок даже не шелохнулся, только сверлил настороженно глазенками. Решил не мешать – пару раз щелкнул и удалился тихонько.

– Молодь животных, – продолжает солигорчанин, – мало чем от наших детишек отличается: такие же дурашливые и любознательные. Совсем недавно, например, семейство ланей снимал. Спрятался в кустах неподалеку. Взрослые особи проигнорировали, а козленок заинтересовался: высмотрел меня, приблизился. Стал разглядывать прямо-таки в упор. Насмотрелся хорошенько, попозировал малость, затем развернулся и побрел к родителям.

Говорят, что дети и животные великолепно чувствуют, добрый перед ними человек или нет…

И даже не удивляет тот факт, что Дмитрий Урядник – легкий на подъем, исходивший не одну сотню километров по лесам –

стал активным членом волонтерского поисково-спасательного отряда «Ангел». Это значит, что у Дмитрия есть главные человеческие качества: неравнодушие к чужой беде, желание помочь тем, кто оказался в отчаянном положении.

Жена и сын относятся к его занятиям с пониманием, равно как и друзья. Правда, порой над ним подшучивают: мол, не одичай там в своих чащобах – все в одиночку да в одиночку!

А Дмитрий уже планирует новые маршруты, мечтает о новых снимках. Как потеплеет – отправится в Куценку, на родину мамы. А потом еще на пару деньков в Припятский заповедник…

Сергей КВИТКЕВИЧ