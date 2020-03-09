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В Вилейском районе пьяного пассажира иномарки задерживали с помощью оружия

09.03.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

Происшествие случилось вечером 8 марта. В Вилейское РОВД поступило сообщение о том, что в агрогородке Илья БМВ съехала в кювет, а за рулем предположительно находится нетрезвый водитель. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники ГАИ, выехавшие по сообщению, заметили указанный автомобиль вблизи парка на ул. Советской. В ходе разбирательства один из пассажиров стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем одному из них нанес удар кулаком в лицо.

На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия он не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем — прицельный в ногу.

Прибывшие медики оказали ему первую помощь. Впоследствии он был госпитализирован, выставлен конвой. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,48 промилле.

Потерпевший ранее был судим за кражи, неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за нарушение ПДД. Его действиям следователями будет дана правовая оценка.

Фото Павла ШНИПА

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Об авторе: redactor2

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