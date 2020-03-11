В Воложине за сокрытие падежа телят будут судить заведующую фермой и ветеринарного врача

Прокуратура Воложинского района направила в суд уголовное дело по обвинению заведующей молочно-товарной фермой и ветеринарного врача, которые скрывали падеж телят, внося в отчетные документы заведомо недостоверную информацию.

Преступления были совершены на одной из ферм Саковщинского сельсовета.

Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту «МП»:

— Предварительное расследование установило, что в период с конца января по конец сентября 2019 года 55-летняя заведующая молочно-товарной фермой по совету 61-летнего ветеринарного врача вносила заведомо ложные сведения о количестве погибших телят. Каждый месяц она скрывала падеж от двух до пяти животных. Делала это для того, чтобы ей не снизили зарплату из-за падежа и не привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил.

По словам Юрия Канапацкого, предварительно установлено, что ветеринарный врач, который раньше уже привлекался к ответственности за подобные нарушения, подсказывал заведующей фермой, о скольких погибших животных можно сообщать официально, чтобы избежать ответственности.

Погибшие животные оформлялись как проданные работникам сельскохозяйственного предприятия. Правда, деньги за якобы реализованных телят заведующая вносила из собственных средств.

Оба фигуранта этого дела привлекались к уголовной ответственности, но давно, в 90-х годах. Все судимости погашены. Сейчас до суда они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Заведующей вменяется в вину преступление, предусмотренное первой частью статьи 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Служебный подлог». Преступление наказывается штрафом или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.

Ветврач ответит перед судом за соучастие в преступлении как пособник по пункту 6 статьи 16 УК, первой части статьи 427 УК. Спектр наказаний тот же, по первой части статьи «Служебный подлог».

Сергей ЕСМАНОВИЧ, фото Светланы КУРЕЙЧИК