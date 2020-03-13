Валентина Кашкан: особенная работа – сельский доктор

Сначала лучший в Узденском районе, а теперь и во всей стране. Работа Тепленского фельдшерско-акушерского пункта отмечена дипломом I степени республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2019 год. Корреспонденты «МП» выяснили, из чего складывается успех здравоохранения на селе.

Теплень разрывает шаблонное представление о белорусской деревне. Судите сами: живут здесь чуть больше 300 человек, а в их распоряжении и торговый дом со столовой, и Дворец культуры, и парикмахерская, и фитнес-центр, и даже современный стадион с электронным табло.

– Это все благодаря нашим шефам, – охотно объясняют местные. – Лет 15 назад совхоз передали крупному предприятию, и в деревне началась совсем другая жизнь. Вы на мехдвор зайдите. Там, считай, вся техника новая. А главное – работа есть. Люди за нее держатся, не пьют.

«Не пьют», – подтверждает и заведующая Тепленским фельдшерско-акушерским пунктом Валентина Кашкан. Ее рабочий день начинается в 7.30 с предрейсовых осмотров водителей. Алкотестер, тонометр, таблетки на всякий случай – инструментарий стандартный, а вот отношение людей к своему здоровью, говорит, изменилось:

– Сейчас с артериальным давлением особых проблем нет. Не то что раньше – у некоторых оно буквально зашкаливало. Давала таблетки, к доктору отправляла, в стационар определяла, чтобы там подобрали эффективное лечение. Не допускала к работе, – вспоминает Валентина Ивановна. – Раньше назначишь таблетки от давления и предупреждаешь человека: видишь, что заканчиваются, – приходи сразу же за новыми. А он их выпьет и, как у нас водится, решает, что надо «отдохнуть». Убеждала, что нельзя останавливать прием, такие таблетки надо пить постоянно, потому что должен быть накопительный эффект. Теперь стали больше понимать, слушаются.

Слушаются Валентину Ивановну более 400 человек из 12 деревень. Для них она и терапевт, и педиатр, и офтальмолог, и диетолог, и психолог, и провизор, и все вместе взятые медспециалисты на начальном этапе.

– Она для нас тут первый доктор, – подтверждает Тамара Яцкевич. – Очень отзывчивая и хорошая женщина наш врач. Всегда поможет, подскажет. Незаменимая она. Ни один человек тут про нее слова плохого не скажет. Часто прихожу к ней по поводу давления и со всеми остальными болячками. Сейчас вот мне на работу, а я еду на велосипеде и чувствую, что как-то плохо становится, аж руки заколотились. Значит, к Ивановне надо.

Давление 150 на 90, но таблетка под языком не мешает пациентке вести разговор. Так и получается, что в ФАП стекаются новости со всей округи. Медик в числе первых узнает, что в Теплени собираются строить семиэтажный дом. Новая трехэтажка не решила проблему с жильем – в деревне много молодежи. В местном садике 26 мест, а желающих устроить туда детей гораздо больше. В этом году население увеличится на 6 человек. Валентина Кашкан уточняет: один уже родился, пять женщин стали на учет по беременности. Детей постарше за 6 километров в новую Дещенскую школу возит автобус. Там же находится и амбулатория. К слову, лучшая в республиканском конкурсе за 2018 год.

– Написано – за качество обслуживания, – смущаясь, говорит о нынешней победе своего ФАПа Валентина Кашкан. – Может, за рождаемость высокую, за смертность низкую. Или потому, что не жаловались люди. Не знаю. В следующем году будет ровно 30 лет, как я здесь работаю. Была возможность после училища остаться в Слуцке, где и жила, но мне захотелось самостоятельности. В старом ФАПе и печки топила, и воду ведрами носила. Здание было темное, холодное и летом, и зимой. Лет 20 так проработала. С нынешними условиями не сравнить. Амбулатория всегда и с машиной поможет, если выехать в какую-то деревню надо, и скорая всегда наготове, и на уровне района, области поддержка чувствуется. Я своей работой очень довольна.

Давление 130 на 80 – и передовая доярка Тамара Яцкевич может приступать к работе. Люди заходят купить лекарства – в ФАПе находится и аптека, а заведующая по капле делится особенностями работы «деревенского доктора». Между делом выясняется, что дважды ей пришлось принимать роды в экстремальных условиях и в прямом смысле спасти несколько жизней.

– Как-то обратилась ко мне женщина. Бледная, плохо ей, давление низкое. Стала звонить, чтобы в стационар ее определили, а там говорят: мест нет. Тогда пришлось выходить на районного фтизиатра. Рассказала о ситуации, описала симптомы и все-таки устроила ее на лечение, нашли место. В больнице снимки сделали и сразу на операцию отправили: абсцесс легкого. Легкое удалили, но человек жив остался. И с менингитом была история. Маму с ребенком чуть ли не насильно отвезла в Узду. Она упиралась, еле уговорила.

Выходной у заведующей только в воскресенье. Говорит, хотелось бы еще и в субботу отдыхать, но у болезней нет расписания: не отказывает сельский медик людям и вне рабочего времени. Да и понятие об отдыхе в деревне особенное. Три года назад семья Кашкан переехала в собственный дом. Достроят сарай и обзаведутся живностью: корова, свиньи, куры. Свои жизненные принципы Валентина Ивановна формулирует кратко и просто. В работе медика – не навреди, в общении – относись к людям так, как хотела бы, чтобы относились к тебе. Может, в этом и есть секрет успеха деревенского ФАПа, весь коллектив которого – одна заведующая?

Алёна КОРЕНЕВСКАЯ