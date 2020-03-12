«Верю, что из вас вырастут граждане с большой буквы» — Турчин вручил паспорта учащимся Минской области

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин сегодня во время регионального этапа акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта активным и талантливым школьникам региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручение состоялось на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Это место выбрано не случайно, отметил губернатор. «Совсем скоро Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы. Думаю, для каждого из вас очень символично, что именно в эту славную годовщину вам вручается паспорт гражданина Республики Беларусь. Республики, которая внесла огромный вклад в разгром фашизма. Хочется, чтобы вы с юных лет ощущали живую связь с поколением победителей, подвиги и творения которых позволяют сегодня Минщине быть сильнейшим экономическим центром Беларуси», — сказал Александр Турчин.

Мероприятие собрало 23 учащихся столичного региона. Эти ребята добились успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности. «Мы верим, что из вас вырастут граждане с большой буквы, которые всегда будут гордиться своей страной и которыми будет гордиться страна. Конституция Беларуси, гарантом которой является Президент, стала основой для успешного развития государства. Наш основной закон — один из самых совершенных и гуманных в мире. Но, говоря о правах и свободах, мы не должны забывать о том, что в Конституции четко прописаны также и обязанности гражданина. Главная из них — хранить верность Родине. В этом, уважаемые друзья, залог наших достижений и благополучия», — обратился к собравшимся председатель Миноблисполкома. Он вручил юношам и девушкам паспорта, а также книги «Я — гражданин Республики Беларусь».

Это большая честь, отметила ученица 8-го класса Марьиногорского УПК детский сад — средняя школа Кристина Ломако. «Очень приятно получить паспорт из рук губернатора. Я удостоена большой чести. Радует, что из района пригласили именно меня», — сказал она. Кристина занимается футболом под руководством тренера — своего папы. Среди ее достижений — 1-е место в первенстве Минской области по футболу среди девушек в программе развития женского футбола УЕФА. Правда, будущее она намерена связать не со спортом, а с журналистикой. «Сейчас как раз обдумываю выбор дела всей жизни», — призналась девушка.

Такую же профессию избрала для себя ученица 9-го класса гимназии-интерната Мяделя Полина Кривко. «Было неожиданно оказаться в числе тех, кому вручит паспорт лично губернатор. Это очень почетно. Нас выбирали по заслугам и достижениям. Я, например, участвую в мероприятиях района — выступаю ведущей. В будущем хочу поступить на журфак. Уже учусь создавать свои первые статьи, тренируюсь», — рассказала она.

А вот восьмиклассник из Обчугской средней школы Крупского района Максим Ганчаров намерен стать спортсменом. «Занимаюсь плаванием и другими видами спорта. Недавно получил диплом 2-й степени на республиканской олимпиаде по физкультуре. Хочу поступить в школу олимпийского резерва, готовлюсь к экзаменам. Очень приятно, что именно губернатор вручил паспорт — всегда хотел получить его красиво. В этом музее я впервые. Мне понравилось, очень классное место, хочу вернуться снова с родителями», — сказал он.

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции более 4 тыс. юных белорусов получат главный документ из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных людей страны. Официальные мероприятия традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Акция «Мы — граждане Беларуси!» стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО, «Минская правда»