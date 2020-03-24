Высокий уровень. Президент назвал пристоличное предприятие образцовым

Посещая научно-производственное частное предприятие «Адани», которое является резидентом СЭЗ «Минск» и находится в пристоличье, Президент позитивно оценил производимые

здесь компьютерные томографы.

Локомотив инновационного развития

Глава государства поручил продолжить оснащение этими аппаратами медучреждений страны.

В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы, выиграв тендер: она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей. Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю «Адани» взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране.

Как доложил министр здравоохранения Владимир Караник, обсуждается возможность того, чтобы компания «Адани» взяла на централизованное сервисное обслуживание свою технику, которая работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов по стране около 850). Это позволит сэкономить время и исключить простой оборудования.

Поднималась также тема проведения тендерных закупок для нужд здравоохранения. Президент подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку «соревнование должно быть». Возможны и прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. «Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как дешевле купить качественный товар», –

сказал Глава государства.

Обсуждался и вопрос обеспеченности высококвалифицированными кадрами. В частности, руководитель «Адани» выразил заинтересованность в том, чтобы за счет компании обучать студентов – если в последующем они обязуются здесь отработать. При невыполнении этого условия нужно будет компенсировать стоимость обучения. Пока законодательство не дает возможности закрепить подобные обязательства для частной компании. Глава государства положительно оценил инициативу работодателя и пообещал содействие.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко поделился впечатлениями от результатов работы компании. «Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции – увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем? – охарактеризовал он работу «Адани». – Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие».

Глава государства также высказал свою позицию по ряду злободневных вопросов.

Коронавирус: ситуация не такая, чтобы принимать драконовские меры

Но и успокаиваться, по словам Президента, не следует. «Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают», – сказал Президент.

Глава государства критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, и скрывают это. Высказал непонимание Президент и по отношению к белорусам, которые, несмотря на опасную ситуацию, уехали отдыхать за границу. «А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать», – констатировал он. Тем не менее

Президентом поставлена задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину.

Глава государства потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса:

«Валерий Павлович (председатель КГБ Валерий Вакульчик. – Прим.), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику».

Посевная: погода для работ идеальная

Журналисты поинтересовались, как аномально теплая зима и в целом изменения погоды отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам.

Президент подчеркнул, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной. «Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве», – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пока складываются благоприятные условия, надо быстрее посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенние полевые работы.