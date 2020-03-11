Забросить шайбу. Золотую!..

Солигорский «Шахтер» провел тренировку перед «Золотой шайбой»

Уже в следующий понедельник, 16 марта, в Бобруйске стартует финальный этап детских республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в младшей возрастной группе. Минскую область на турнире представит солигорский «Шахтер», год назад ставший серебряным призером. Корреспондент «МП» посмотрела, как тренируются ребята и чем им приходится жертвовать ради любимого дела.

В подтрибунном помещении Ледового дворца в Солигорске в ожидании начала тренировки 12–14-летние мальчуганы весело дурачились и переодевались из школьной формы в хоккейную амуницию. То и дело, заходя в раздевалку, тренер Алексей Метелев подгонял своих ребят к выходу:

— Парни, лед через 5 минут. Активнее переодеваемся!

Отработка пасов, ударов, наигранных комбинаций, скоростное маневрирование и двусторонка… Тренировки у ребят проходят три раза в неделю и, как правило, в вечернее время. Но парни не жалуются. Наоборот — учатся взаимодействовать с шайбой и друг с другом, получая от этого истинное удовольствие.

История команды «Шахтер» началась 6 лет назад, когда для участия в «Золотой шайбе» в каждом регионе страны была сформирована своя дружина. Местное управление спорта закупило форму, клюшки и коньки, нашло тренера. Им стал инструктор по хоккею физкультурно-спортивного клуба Солигорского района Алексей Метелев, бывший профессиональный игрок, переехавший в 1973 году в Солигорск из Кирово-Чепецка. В советские годы играл за тамошнюю команду мастеров «Скиф», а после окончания карьеры стал тренировать.

— Многие из этих ребят в свое время были отвергнуты спортивными школами, но нашлись те, кто бросил себе вызов и присоединился к нашей команде, — рассказывает всю подноготную Алексей Метелев. — «Золотая шайба» для них — возможность доказать что-то себе, реализовать мальчишескую мечту и выступить на большой арене.

13-летний Дмитрий Сулокадзе в хоккей играет два года. В команде он на позиции защитника.

— Для меня хоккей — это прежде всего возможность общаться с друзьями, — говорит Дима. — С пацанами весело: каждый раз на лед выходим как на реальную игру. Настрой на турнир? Конечно, победить. Очень уж хочется обыграть минских «Грифонов», наших самых принципиальных соперников, и взять реванш за все прошлые неудачи.

12-летний форвард Антон Масюк забросил много шайб на областном этапе турнира и сейчас планирует пополнить свой бомбардирский актив.

— Мечтаю ли попасть в профессиональную команду? Мне просто нравится играть в хоккей. В спортшколу я не прошел по медицинским показателям, а выступать на уровне «Золотой шайбы» мне никто не запретит, — делится секретами Антон. — Ради места в команде многим приходится жертвовать: часто не высыпаюсь и не всегда успеваю делать уроки. Но это пустяки, когда ты любишь свое дело.

Самое высокое достижение «Шахтера» — второе место на «республике» в 2019 году. В этом сезоне, по словам второго тренера команды Валерия Протасени, «горняки» впервые могут стать чемпионами «Золотой шайбы». Получится ли?

— Многие мальчишки уже на опыте, играют по два-три года в команде, — объясняет наставник. — И они давно ждут момента, когда в финале смогут победить «Грифонов». Нынешние соревнования — возможность доказать, что мы лучше.

«Золотая шайба», говорит главный тренер «Шахтера» Алексей Метелев, помогает найти таланты, продвинуть их дальше. В Солигорске есть профессиональная одноименная команда, в которой парни мечтают играть.

— На самом деле я очень горд за своих ребят, — признается Алексей Васильевич. — Мне нравится их трудолюбие и самоотдача. Скажи в 2 часа ночи прийти на лед — и они придут. С площадки их просто не выгнать — настолько у пацанов большое желание тренироваться и побеждать. И это прекрасно!

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Владислава ПОПЧЕНКО