Заведующий фермой в Столбцовском районе скрыл падеж скота

Прокурор Столбцовского района возбудил в отношении 49-летнего заведующего молочно-товарной фермой уголовное дело о служебном подлоге, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура провела с представителями сельскохозяйственного предприятия инвентаризацию поголовья скота и проверила первичные учетные документы. В результате выявлена недостача 31 головы крупного рогатого скота.

Заведующий МТФ с ноября 2014 года одновременно исполнял по совместительству обязанности ветеринарного врача. Он отвечал за организацию лечения животных и мероприятия по предупреждению заболеваний и падежа скота. Заведующий умышленно внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии падежа скота на возглавляемой им ферме за январь 2020 года. Отчет подписал и предоставил в бухгалтерию. Так он хотел создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать применения к нему мер дисциплинарного и материального характера.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Столбцовский районный отдел Следственного комитета.

Кроме того, прокурор Столбцовского района потребовал от сотрудников управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома провести служебную проверку на этом предприятии АПК. По ее итогам директор предприятия и заведующий МТФ привлечены к материальной ответственности. Хозяйству возмещен ущерб в размере Br5,1 тыс.