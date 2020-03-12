Зонд «Надежда» отправят на Марс для изучения изменений климата

Объединенные Арабские Эмираты летом отправят зонд «Надежда» на Марс для изучения изменений климата, сообщает Euronews.

Ученые считают, что изучение изменений, коснувшихся и Марса, важно для понимания общей картины климатических процессов как во Вселенной, так и на Земле. «Миссия Emirates Mars — Hope в течение года будет собирать данные на Марсе. Мы увидим, что именно происходит, когда климат меняется естественным образом. Однажды на Марс отправятся люди, к этому времени благодаря нашей миссии мы будем лучше понимать, с чем им придется там столкнуться», — отметил министр по передовым наукам ОАЭ Сара Аль-Амири.

В космическую экспедицию отправится целая научная лаборатория. Бортовое оборудование зонда «Надежда» включает цифровую камеру для получения цветных изображений высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере, ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода, улетающих в космос.

Зонд будет доставлен на Марс японской ракетой-носителем, запуск пройдет в период с 14 июля по 3 августа. По расчетам исследователей, именно в это время расположение планет и космических тел позволит аппарату беспрепятственно достичь Красной планеты в кратчайший семимесячный срок.

Тестирование зонда завершается, в мае аппарат отправится на стартовую площадку в Японии.

БЕЛТА