Андрей Сак: «Не ожидал, что все так будут рады моей победе»

Андрей Сак из гимназии №7 города Молодечно стал победителем суперфинала республиканского телевизионного проекта «Я знаю!» среди шестиклассников.

Чтобы принять участие в самом масштабном образовательном проекте на отечественном телевидении, Андрей прошел отборочный тур в своей возрастной категории сначала на районном, а затем и на областном уровне. Ведущие проекта в нескольких турах предлагали ребятам вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», задачи с вариантами ответов, задания, где ответ нужно было сформулировать самому. Юный молодечненец удивил своими знаниями не только сверстников, но и взрослых.

– Андрей, как узнал о телепроекте и почему решил в нем поучаствовать?

– Я еще в четвертом классе начал его смотреть. Но тогда даже подумать не мог, что когда-нибудь меня туда позовут. Поучаствовать в нем мне предложила директор гимназии. Еще в пятом классе прошел отборочный тур, но заболел ветрянкой, поэтому на телепроект не поехал. В шестом классе я снова решил пройти отбор, и мне это удалось.

– Как готовился к телепроекту?

– У меня дома есть своя небольшая библиотека, в ней много познавательных книг, я их практически все перечитал. Также смотрел передачи по телевизору, повторял материал из учебников 5-го класса.

– Кто-нибудь помогал в подготовке?

– Нет, все сам! Спасибо родителям, они покупают мне книги, из которых я получаю столько знаний!

– Что было самым сложным в суперфинале?

– Главное – не торопиться с ответом и продумывать его тщательно, а еще – внимательно читать сам вопрос. Бывает, что ответ на него знаешь, но вопрос прочитал неправильно, и можно допустить ошибку.

– Как, по-твоему, насколько сильными были соперники?

– Я очень боялся тех ребят, которые победили в отборочных играх. Еще до суперфинала всех 36 участников, которые прошли отбор, разделили на группы по 12 человек. Каждая сыграла по одной игре и в каждой группе был определен победитель, который точно попадал в суперфинал. У остальных участников тоже был шанс выйти туда по добору, но для этого у них должно было быть достаточное количество баллов, то есть кто набрал больше всех баллов, тот и прошел. Поэтому уже на суперфинале для меня стало сюрпризом, что двое из трех ребят, которые победили в играх, вылетели после второго тура. Я даже приободрился и еще больше поверил в свои силы.

– Были ли в телепроекте такие вопросы, которые тебе захотелось более детально изучить?

– Да, очень интересные вопросы были про космос. Не на все я знал ответы. Поэтому после игры посмотрел различные передачи на эту тему, фильм про Юрия Гагарина.

– Какие эмоции испытал, когда объявили победителя?

– Непередаваемые! Я только на следующий день осознал, что стал победителем среди всех шестиклассников. После суперфинала мне пожимали руку незнакомые люди, поздравляли с победой. Но больше всех, конечно же, радовались родители. Они были на игре, меня поддерживали. Также меня поздравили все учителя, директор гимназии. Даже не ожидал, что все так будут рады моей победе.

– Участвуешь ли еще в каких-нибудь других играх, конкурсах?

– У меня очень активная жизнь после уроков. Я посещаю факультативы по разным предметах, стараюсь глубже узнать что-то новое. Еще я участвую в различных олимпиадах, занимаю призовые места. А в гимназии у нас есть команда по брейн-рингу, где я играю. И она заняла первое место на районных соревнованиях.

– Есть ли любимые предметы в гимназии?

– Русский язык, математика, история, география, трудовое обучение, информатика… В принципе, уроков, которые мне особо

не нравятся, нет. Все они по-своему интересны. Все предметы нужно знать, чтобы получить хорошую профессию.

– Может, уже решил, кем быть?

– Нет, вот когда пойдут физика, химия, тогда и решу.

– А какую ближайшую цель ставишь перед собой?

– Участвовать в районных олимпиадах по математике, географии. Не останавливаться на достигнутом, идти дальше.

Материалы подготовила Юлия БРОЖИНА