Барьеры дезинфекции

Коляски, самокаты и велосипеды, оставленные в местах общего пользования, затрудняют уборку и обработку жилищного фонда. Вместе с тем коммунальники Минской области активно выполняют весь комплекс работ и просят реагировать на просьбы с пониманием.

Фаниполь, улица Комсомольская, дом 36. Для жильцов 129 квартир – просто домашний адрес. Для Ирины Стриевич – 9 подъездов и в общей сложности 45 этажей, которые теперь она ежедневно проходит пешком, чтобы протереть перила лестничных пролетов. С дезинфицирующим раствором.

Им же обрабатывает почтовые ящики, дверные ручки и кнопки домофона. С природной энергичностью, признается, не смогла работать в торговле.

– За прилавком мне тяжелее было стоять. Никто не гонит, а это и зарядка, физические упражнения. Но знаете, не все, конечно, но многие подходят и благодарят теперь.

А если и молчат, то все равно чувствую и это немое спасибо. Я по жизни оптимист. Иной раз и поюморить успеваю с жильцами, а если какой-то конфликт назревает – в шутку обращаю, – говорит работник по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Ирина Стриевич. – Зимой труднее – приходится брать лопату и чистить снег. Но это ж зарядка. Никакого тренажера не надо! А когда видишь чистоту и красоту, сердце радуется. И это дорогого стоит!

Согласно установленным правилам, теперь влажная уборка подъездов проводится дважды в неделю. Для сравнения: ранее с ведром и шваброй порядок наводили раз в 10 дней. Сейчас случай особый. Несмотря на дополнительные заботы, чистоту наводят и во дворе.

В двух новостройках на другом конце Фаниполя квартир уже 240. И тут работу коммунальникам немного облегчает лифт. Сейчас, правда, и он требует ежедневного внимания.

– Есть здесь среди жильцов двое парней ответственных, так они помогают. Бывает, люди выходят на совместные субботники во двор, – рассказывает работник по комплексной уборке и содержанию домовладений Дзержинского ЖКХ Регина Квасова. – А есть молодежь, которая бросает окурки постоянно, некоторые жильцы пакеты с мусором оставляют прямо на площадках. Так что приходится только на свои руки полагаться. Работы хватает, бывает, и устаю. Все ж ножками! Но справляюсь.

На пролете между этажами легко заметить, куда тратятся усилия. Здесь выстроились ряды велосипедов. Чтобы вымыть пол, приходится переставлять байки, а потом возвращать на место.

– У пожилых людей совершенно другое отношение к нашей работе. Бывает, выйдут и ту же скамейку сами покрасят, бумажку поднимут и отнесут в урну. А в новостройках много колясок, велосипедов, детских самокатов. На колесах всей этой техники, как правило, налипает грязь, – отмечает мастер ЖЭУ №3 Галина Сайко. – Весь песок и мусор потом в тамбурах и в других местах общего пользования. Просишь, бывало, чтобы за собой убрали, но все считают, что это только наша забота. А в общем, все делаем как положено, по инструкции.

К своим обязанностям коммунальники подходят профессионально.

И не скрывают: готовы, если что, продемонстрировать скрытый резерв.

– Сейчас все вопросы решаемы, любые задачи закрываем собственными силами. К рядовым обязанностям добавилась обработка дезинфицирующими составами. Паники нет, трудимся в штатном режиме. Работники относятся с пониманием: осознают, что в первую очередь это безопасность. Скажу даже, что они первыми предложили выделить необходимые средства, – рассказал начальник ЖЭУ №3 г. Фаниполя Александр Каранкевич. – Если, к примеру, в какой-то из квартир проживал госпитализированный пациент, мы обязаны обратиться в санитарные службы. Это уже их уровень. Впрочем, если понадобится, мы готовы при соответствующем оснащении прийти на помощь, выполнить и эти работы.

Алексей БОЛОТОВ