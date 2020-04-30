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Цена нефти Brent выросла более чем на 9%

30.04.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,1% и составила $26,44 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 7.10 по московскому времени.

По состоянию на 6.59, стоимость Brent составляла $26,66, показав рост 10%. Однако к 7.04 цена этого сорта нефти немного замедлила рост и торговалась на отметке $26,5 за баррель, что на 9,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Что касается цены нефти WTI, то она, по данным на 7.10, выросла на 15%, составив $17,32 за баррель.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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