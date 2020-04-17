Вы тут: Главная В мире

Число зараженных COVID-19 в России превысило 32 тыс.

17.04.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 32 тыс., сообщает ТАСС.

Количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 273. С момента вспышки коронавируса нового типа в России выписаны по выздоровлению 2590 человек, сообщил официальный представитель российского информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников.

Как пояснили ТАСС, озвученные цифры не являются окончательными: в частности, не учтены данные по Республике Алтай.

По сведениям на 17 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,1 млн, с момента вспышки скончались свыше 145 тыс. человек.

БЕЛТА

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Около 74 млн арабов подвержены риску заражения COVID-19 из-за отсутствия доступа к чистой воде — ООН

Правящая демократическая партия победила на выборах в парламент Республики Корея

В Японии более тысячи отелей примут больных коронавирусом с легкими симптомами

Космонавт Олег Новицкий: «Как и все, нахожусь на карантине»

ВОЗ назвала условия успешной борьбы с COVID-19

В Испании люди начали возвращаться на рабочие места

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿