Число зараженных COVID-19 в России превысило 32 тыс.

В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 32 тыс., сообщает ТАСС.

Количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 273. С момента вспышки коронавируса нового типа в России выписаны по выздоровлению 2590 человек, сообщил официальный представитель российского информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников.

Как пояснили ТАСС, озвученные цифры не являются окончательными: в частности, не учтены данные по Республике Алтай.

По сведениям на 17 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,1 млн, с момента вспышки скончались свыше 145 тыс. человек.

БЕЛТА