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Донорами плазмы стали 15 человек, переболевшие COVID-19

21.04.2020 0 Комментариев , 8 Просмотров

В Беларуси 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием находятся под особым вниманием медиков.

Первые шесть белорусов сдали свою плазму в Минске, сегодня такое же мероприятие проходит в Витебске. На областной станции переливания крови специалисты взяли плазму с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни забор иммунной плазмы будет осуществлять и в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы. Также эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание.

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Об авторе: redactor2

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