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Два неиспользуемых здания Вилейского колледжа проданы на аукционе

29.04.2020 0 Комментариев , 7 Просмотров

Два неиспользуемых здания Вилейского государственного колледжа, расположенных в деревне Комарово Мядельского района (Минская область), проданы комитетом «Минскоблимущество» на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

«Эти объекты уже неоднократно выставлялись на аукционные торги и, наконец, нашли своего покупателя», — отметили в комитете.

Здание кафе-бара «Витраж» общей площадью 585,9 кв.м 1960 года постройки в результате торгов было продано на 41-м шаге за Br7489. Предприниматель планирует в этом помещении открыть пункт общественного питания с кулинарией и сыроварней.

Двухэтажное здание бывшего учебного корпуса общей площадью 2250,3 кв.м на первом же шаге аукционных торгов покупатель приобрел всего за Br31. Новый собственник планирует разместить здесь объект оздоровительного назначения.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости можно ознакомиться на сайте комитета «Минскоблимущество» в разделе «Аукционы» или по телефонам: (017) 228-60-13, (017) 500-47-11.

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Об авторе: redactor2

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