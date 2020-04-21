Дворцово-парковый комплекс в Смиловичах порадовал порядком

Полтора месяца назад «МП» писала о том, что парк дворцово-паркового комплекса в городском поселке Смиловичи существенно засорен. Как эта территория изменилась с момента выхода публикации?

Напомним, в начале марта в парке, кроме веток и опавшей в прошлом году листвы, можно было увидеть разбросанные бутылки от спиртного, этикетки, бумажки и другой мелкий бытовой мусор. Такая картина наблюдалась по всему периметру, за исключением части, которую огородили перед началом реконструкции дворца. И это при том, что дворцово-парковый ансамбль входит в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и охраняется государством.

«МП» обратилась в Смиловичский сельисполком и выяснила, что уникальный объект приобрело ОАО «ВИНКТЕХ ЛТ». Инженер открытого акционерного общества Владимир Павловец в беседе с журналистом обратил внимание на тот факт, что мусорят, как правило, местные жители, а потом жалуются, что никто не убирает. Тем не менее специалист пообещал навести порядок. Что изменилось с того момента?

В Смиловичском сельисполкоме сообщили, что парк преобразился, причем давно.

– Местная власть и собственник дворцово-паркового ансамбля объединили усилия и провели субботник, – подчеркнула заместитель председателя сельисполкома Ирина Мартинович. – Во время субботника парк был приведен в приглядный вид. Убрали мусор, сожгли опавшие ветки. Убрана и прошлогодняя листва.

Хочется верить, что в будущем местные жители не будут, образно говоря, наступать на одни и те же грабли: сначала засоряя парк, а потом жалуясь на отсутствие уборки.

Сергей СОЛОНКЕВИЧ