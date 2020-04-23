Ехали на семейный скандал, а застали еще и пожар в бане

На телефон оперативно-дежурной службы Жодинского ГОВД поступил звонок о семейном скандале в частном доме по ул. Фруктовой. После разбирательства сотрудники милиции покинули домовладение и направились к служебному автотранспорту.

Находясь на улице, участковый инспектор милиции лейтенант милиции Алексей Бердникович услышал неподалеку хлопки, характерные для лопающегося шифера. Обследовав прилегающую улицу Лесную, участковый увидел, как из-под крыши приусадебного строения вырываются языки пламени и идет густой дым. Пока участковый инспекторпередавал дежурному информацию и вызывал спасателей, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы старшина милиции Сергей Акуневич незамедлительно направился к горящему зданию, чтобы проверить, нет ли там людей.

Убедившись, что людей в приусадебном строении нет, сотрудники Жодинского ГОВД поспешили разбудить владельцев дома и соседей, приняли необходимые меры по недопущению более тяжких последствий. Через несколько минут на место происшествия прибыло несколько нарядов спасателей МЧС, которые быстро и умело справились с возгоранием.

По словам хозяев дома,накануне вечером они топили баню, что могло стать причиной возгорания. По данному факту проводится проверка.

ОИОС УВД Минского облисполкома