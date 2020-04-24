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ГАИ Минской области примет дополнительные меры безопасности на Радуницу

24.04.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

Во время массового посещения кладбищ на Радуницу в Минском районе Госавтоинспекция выделила дополнительные наряды. Они будут нести службу вблизи кладбищ, помогая при необходимости участникам движения и совершая регулировочные действия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В организации движения на прилегающих к кладбищу участках автодорог возможны изменения, чтобы избежать заторов. Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, а также соблюдать ПДД и выполнять сигналы регулировщика.

На участке автодороги Н9031 Колодищи — Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 (Минск — Калачи — Мядель) в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье в случае массового посещения будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для общественного транспорта.

Транспортные средства, двигающиеся со стороны развязки МКАД в деревне Цна для въезда на кладбище, будут направлены в объезд по автомобильным дорогам Дубовляны — Боровляны — Королев Стан и Минск — Калачи — Мядель. Таким образом, подъезд к Северному кладбищу будет в одностороннем режиме со стороны автодороги Р58. Транспорт посетителей кладбища из-за отсутствия стоянок достаточной вместимости будет располагаться на правой обочине автодороги Колодищи — Заславль и гостевых стоянках кладбища.

Госавтоинспекция рекомендует подъезджать к Западному кладбищу по автодорогам М6 (Минск — Гродно) и Р65 (Заславль — Дзержинск — Озеро) через деревню Старое Село, а затем по автодороге МКАД — Городище — Старое Село. В случае массового посещения граждан по автотрассе МКАД — Городище — Старое Село двигаться нужно будет по объездной дороге через деревню Птичь в направлении деревни Старое Село, а затем по автодороге МКАД — Городище — Старое Село. Выезд с кладбища будет организован по автодороге МКАД — Городище — Старое Село. Личный транспорт будет размещен на территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

Личный транспорт сможет подъезжать к Михановичскому кладбищу со стороны Минска по автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина через населенный пункт Михановичи. Выезд с кладбища будет организован по автодороге Асеевка — Михановичи и Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое. Так как количество стояночных мест ограничено, личный транспорт будет размещен на обочинах прилегающих к кладбищу проездов, а также на его территории с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме. После заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет совершаться через запасные ворота.

У кладбища деревни Королев Стан личный транспорт размещается на гостевой площадке, левой обочине съезда транспортной развязки в деревне Королев Стан. У кладбища «Колодищи» личные авто будут размещаться на гостевых площадках и правых обочинах подъезда от автодороги Сухорукие — кладбище «Колодищи» и разворотного кольца общественного транспорта. Движение общественного транспорта пойдет по установленному маршруту.

ГАИ напоминает: стоянка авто возле торговых точек вблизи кладбищ с 25 по 28 апреля будет запрещена. Во избежание заторов и аварийных ситуаций на Радуницу ГАИ Минской области убедительно просит по возможности посещать места захоронения в любое другое удобное время либо воспользоваться услугами общественного транспорта, поскольку будут организованы его дополнительные рейсы.

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Об авторе: redactor2

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