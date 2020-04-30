История многодетного отца-одиночки из Березинского района

С утра, пока ребята еще спят, он успевает приготовить на обед первое и второе. Вечером, после работы, помогает с уроками. Так сложилось, что 45-летний Сергей Бровко из деревни Капланцы Березинского района стал для своих сыновей и дочерей и матерью, и отцом. Честно признается: одному трудно. Корреспондент «МП» навестила березинского Новосельцева и узнала, каково это — в одиночку воспитывать детей.

Пальчики оближешь!

Большой добротный дом, окруженный молодыми саженцами вишни, яблони, груши, кустарниками смородины и малины… По двору вальяжно расхаживают куры и индюшки, ближе к лету к этой компании присоединится поросенок. Сергей приглашает в дом, но просит дать ему немного времени, чтобы закончить с готовкой. Судя по дразнящим ароматам, сегодня у семьи Бровко на ужин драники и борщ. Младшие ребята, 14-летняя Александра и 11-летний Никита, показывают свою комнату. Полки над письменным столом завалены учебниками, здесь же детская литература — «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена… Среди художественных книг замечаю два сборника рецептов. Первое, что пришло в голову: «Наверное, Александра осваивает искусство кулинарии, чтобы помогать папе по хозяйству». Оказалось, у плиты любит стоять Никита. Молочный суп, рассольник, борщ, блинчики с творогом, печенье «Хворост» приготовит так, что пальчики оближешь!

— Когда собираемся в магазин, заранее составляю список того, что нужно купить. Папа знает: если я не уверен в своих силах, зря переводить продукты не стану. Пока тренируюсь на простых блюдах: готовлю супы, выпечку, каши. Когда опыта будет побольше, возьмусь за сложные рецепты. Нравится и что-то свое придумывать, экспериментировать, — со знанием дела говорит юный повар. — Папа советует поступать в кулинарное училище, но я пока не решил, кем стану.

— Настоящий хозяин растет! — с гордостью за сына говорит Сергей. — Бывает, с утра замотаюсь, вечером задержусь на работе, приду уставший, а на столе уже и суп горячий, и картошка с салом, и салат. Многому его жена научила… Никита способный, все схватывает на лету. Разносторонний ребенок: кулинария не единственное его увлечение. В субботу и воскресенье у нас в гостях все его одноклассницы собираются: приходят навести красоту. Откуда у него этот талант, не знаю, но прически делает не хуже профессиональных мастеров. Еще ботаникой увлекается. Принесет домой кулечек семян: «Пап, давай посадим!» Посадили — перец вырос! Растения его любят, откликаются на заботу. Морковка, редиска, помидоры, пекинская капуста, свекла, огурцы, перец, баклажаны — под каждую культуру своя грядка. Недавно ежевику посадили, на будущий год надо будет с вишней поэкспериментировать, попробовать разные сорта.

Никита в подтверждение папиных слов показывает цветочные горшочки, которые ровными рядами выстроились на подоконнике.

— Цветами решил заняться? — интересуюсь у мальчишки.

— Это же будущая свекла! — удивляется моей несообразительности Никита. — А здесь помидоры. Как пойдут в рост, на грядки пересажу. Вот два горшочка с огурцами. Папа обещал в этом году выделить мне больше земли в огороде.

Сергей ласково смотрит на сына и молча кивает: «Все будет!»

А вот Александра — исключительно спортивная девочка. Пять лет назад участвовала в республиканском проекте «300 талантов для королевы», где заняла призовое место.

Уверенность в завтрашнем дне

К разговору о том, как Сергей оказался в одном лице и мамой, и папой, мы долго не могли подойти. И хоть минуло уже немало времени, мужчина до сих пор вспоминает об этом с неохотой.

— Познакомились, влюбились, расписались, — в три слова Сергей уместил несколько лет своей жизни. — Красивая, стройная, веселая, Таня покорила меня с первого взгляда. Поженились только спустя четыре года, но с первым ребенком тянуть не стали: Илья родился 8 марта. Через 4 года на свет появилась Вика, потом Сашка, а за ним самый младшенький — Никита. Все было хорошо. Мы оба трудились в ОАО «Березинский». Я животноводом, она дояркой. Что потом произошло, почему семья начала распадаться — и тогда, и сейчас не понимаю. Быть может, жена устала, захотела свободы…

Татьяна все чаще стала задерживаться на работе: сначала на час, на два… Бывало, и по нескольку дней дома не ночевала. А как-то под Новый год просто исчезла. Знакомые подсказали Сергею, где найти жену. Он приехал по адресу, но дверь никто не открыл. Вызвал милицию. Вроде подействовало: Татьяна вернулась в семью, пообещав, что больше не будет злоупотреблять. Но надолго ее не хватило.

Тогда уже вмешались заинтересованные службы: управление по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних… Татьяну лишили родительских прав, Вику, Сашу и Никиту (Илья на тот момент уже был совершеннолетним) на полгода отправили в СПЦ. Как объясняет сам мужчина, за эти шесть месяцев он должен был доказать свою способность самостоятельно воспитывать детей.

— Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, родственники, соседи, друзья, просто добрые люди — никто не остался в стороне от случившегося. Помогли с ремонтом, деньгами подсобили… Дня не было, чтобы я не навестил ребят в СПЦ: с работы бежал к ним, успокаивал, обещал, что скоро заберу домой. И слово свое сдержал, — с дрожью в голосе говорит Сергей. — Иногда кажется, что за эти полгода, что мы провели в разлуке, они повзрослели сразу на несколько лет…

Сергей не скрывает: первое время одному с тремя детьми на руках было сложно, в том числе и финансово. Хотелось побаловать младших игрушками, сладким — но денег на все не хватало. Ребята понимали это и не требовали невозможного.

— Хочу, чтобы все у них было как у всех, чтобы ни в чем не нуждались. Надо кому костюм или обувь — поехали в Смиловичи и купили. Хотя они экономные, лишней копеечки не потратят. Вроде еще дети: что такое 14 и 11 лет? А жизненного опыта, мудрости у них больше, чем у некоторых взрослых, — рассуждает мужчина.

За последние два года Сергей научился и супы варить, и белье стирать, и даже девичью одежду выбирать. Сашка к его мнению, конечно, прислушивается, но больше ориентируется на свой вкус. Сергей не возражает.

— Наверное, эта беда еще больше сплотила нас: ведь никого роднее меня у детей сейчас нет, — говорит он. — До сих пор корю себя, что вовремя не взял ситуацию под контроль — допустил, что дети на 6 месяцев попали в СПЦ. Теперь наверстываю упущенное. Каждую свободную минуту стараюсь проводить с ними: летом обязательно на шашлыки, осенью — в лес по ягоды и грибы, зимой на лыжах ходим.

Пока беседовали, ребята то и дело отвлекали папу: Сашка никак не могла справиться с иксами и игреками, Никита просил проверить домашнее задание.

— Заставлять учиться не надо: понимают, что без образования сегодня никуда, — рассказывает собеседник. — Никита еще маленький, с профессией не определился, а вот Сашка восьмой класс оканчивает, мечтает стать медсестрой. Старший Илья на свой хлеб ушел: сейчас работает и живет в Минске. Вика в прошлом году стала студенткой Червенского профессионального лицея. Каждую неделю бывает дома, стараюсь к ее приезду наготовить сумку домашних маринадов. Это лучше, чем всякими фастфудами желудок портить.

В завтрашний день Сергей смотрит с уверенностью. Планирует сделать ремонт в доме, обновить бытовую технику. Через год у Сашки выпускной: деньги на платье и «сладкий стол» папа откладывает уже сейчас.

— Все это дело наживное: главное, чтобы ребята выросли достойными людьми. Не перенесли тот негативный опыт, который был в их жизни, на свои семьи, — делится Сергей. — И усвоили важное правило: из любой ситуации есть выход. Просто нужно двигаться вперед, верить в себя. И не отказываться от мечты, какой бы призрачной она ни была.

Галина Наркевич

Фото: Светлана Курейчик