ЮНЕСКО присвоила статус творческих 15 городам Европы

К Сети творческих городов присоединились 15 населенных пунктов в 10 европейских странах, сообщает газета «Литовский курьер».

ЮНЕСКО присвоила статус творческих французским городам Ангулем и Мец, итальянским Бергамо и Бьелле, португальским Калдаш-да-Раинья и Лейрии, немецким Потсдаму и Карлсруэ, испанским Вальядолиду и Ллирии, а также финскому Кухмо, венгерскому Веспрему, датскому Виборгу, эстонскому Вильянди и польскому Вроцлаву.

Все эти города добились успеха в одной из шести сфер: литературе, гастрономии, декоративно-прикладном искусстве, музыке, кино, медиа-искусстве. Например, Потсдам был удостоен престижного статуса за успехи в кинематографе: в городе расположена киностудия «Бабельсберг».

Сеть творческих городов объединяет населенные пункты, которые развиваются с учетом того или иного направления в искусстве. Всего в этом году в нее, помимо 15 европейских, был включен еще 51 город мира.

ЮНЕСКО присваивает статус творческих городов с 2004 года. В настоящий момент его имеют 246 городов, из них больше 50 — в странах ЕС.

БЕЛТА