Как театры держат виртуальную связь с поклонниками искусства

Театры сегодня переживают непростые времена. Многие в связи с эпидемиологической ситуацией были вынуждены перенести или вовсе отменить спектакли. Однако зрители не лишены духовной пищи:

храмы Мельпомены стали активно осваивать виртуальные возможности. Первыми пригласили любителей искусства в мир сцены посредством онлайн Минский областной драматический театр и Минский областной театр кукол «Батлейка». Как это – играть при пустом зале и не чувствовать поддержки зрителя, с какими сложностями приходится сталкиваться при организации онлайн-трансляции, узнавала «МП».

Директор Минского областного драматического театра Юрий Кривенький:

— Сначала эта ситуация всех насторожила: актерам никогда ранее не приходилось играть перед пустым залом, без зрительного контакта с людьми. Но творчество безгранично, как и желание артистов нести свой талант и эмоции зрителям. Уже после 2—3 спектаклей мы поняли, что и в нынешней ситуации есть свои плюсы.

Во-первых, появились время и возможности навести какой-то порядок внутри нашей театральной жизни. Спектакли, показы, прогоны — процесс нескончаемый. И тут вдруг остановились, передохнули и задумались: а все ли правильно делаем? Мы много спорили по поводу репертуара. Наши спектакли психологического плана, их нельзя назвать легкими. Но уместны ли они сейчас? Пришли к выводу, что в нынешних условиях гораздо правильнее будет предложить зрителям семейные, позитивные, жизнеутверждающие спектакли. С таких и начали: «Сказка о красной ленточке», «Золотое сердечко». Первый, кстати, посмотрели около 350 тысяч человек! В то время как вместимость нашего зала всего 150 мест.

Расписание онлайн-спектаклей областного драмтеатра:

Детские:

14 апреля – «Кошки-мышки»

17 апреля – «Кот у ботах». Начало в 12.00

Взрослые:

14 апреля – «Нязваны госць»

17 апреля –«Шукаю сапраўднага мужчыну». Начало в 19.00

Благодаря онлайн-показам о театре узнало больше людей, мы в разы пополнили свою армию поклонников. А как приятно актерам читать комментарии после показов! Зрители благодарят нас и обещают при первой возможности прийти на спектакль. Еще один неоспоримый плюс онлайн-трансляции в том, что актеры на видео увидели себя и своих коллег со стороны, оценили их игру, что-то интересное почерпнули для себя.

Это тот случай, когда не было счастья, да несчастье помогло. Мы оценили свои силы, и сейчас рассматриваем возможность сделать свой YouTube-канал и развиваться дальше в этом направлении.

Елена Рахмангулова, мастер сцены Минского областного драматического театра:

— Когда вышла на свой первый спектакль — «Афинские вечера», у меня был шок! Я привыкла слышать дыхание зала, ощущать контакт со зрителем. А тут — тишина… И в моменты, которые обычно вызывают бурные аплодисменты или смех, — никакой реакции. Трудно было при пустом зале выходить на поклон. Ведь этот завершающий аккорд очень важен: зритель с восхищением смотрит на актера, аплодисментами благодарит за игру…

Однако интуитивно, сердцем, я чувствовала, что на меня смотрят и мою игру оценивают. От меня ждут такой же отдачи, как если бы спектакль шел в обычном режиме, и зритель сидел в зале. К тому же я понимала, что играю не для 150 человек, а для огромной аудитории. Кто-то хорошо меня знает, а кто-то видит впервые. И моя задача как актера — не испортить это первое впечатление. Постараться передать для зрителей, что находятся у экрана, всю гамму чувств, которые переживаю на сцене здесь и сейчас. Это трудный, но интересный опыт.

Денис Аксенов, художник по свету Минского областного драматического театра:

— С технической точки зрения организовать онлайн-показ спектаклей несложно, хотя свои нюансы есть. Возьмем тот же свет: когда спектакль идет в зале, освещение должно быть ярким, насыщенным. Камера таких излишков не простит, и свет лучше убавить. Пришлось перенастраивать аппаратуру. Есть еще один момент. Обычно, когда спектакль заканчивается, мы полностью убираем свет. Таким образом подсказываем зрителю, что представление окончено, точка поставлена. И во время первой онлайн-трансляции я сделал то же самое: спектакль завершен — свет погас. Но, как потом оказалось, в этот момент камера еще работала. Оператор продолжал снимать, чтобы добавить закадровый текст. Приняли к сведению. Второй спектакль уже прошел как надо.

А вообще мне работать в таких непривычных условиях даже нравится. Мы много гастролируем по Беларуси, приходится делать все необходимое, чтобы адаптироваться к новой обстановке на чужой сцене. Но адаптироваться к новой обстановке на своей же сцене — это довольно необычно. Зато интересно.

Директор Минского областного театра кукол «Батлейка» Алла Полякова:

— Все артисты театра высказались единодушно: «Будем продолжать радовать наших зрителей!». Сегодня уже пятый спектакль мы транслируем онлайн. И надо сказать, что актеры работают на позитиве, выкладываются на 100%! Возможно, всех подзадоривает, подстегивает осознание того, что на наши спектакли «приходят» десятки тысяч зрителей. Так, «Трех поросят» посмотрели более 50 тысяч человек. Нам звонят, пишут мамы, которые в силу обстоятельств остаются дома с детьми. Они благодарят за то, что театр всегда на связи с ними, что мы остаемся верны искусству и своим зрителям.

На конец мая у нас запланирован спектакль, рабочее название которого «Веселый цыпленок». Мастера работают удаленно: делают куклы, шьют костюмы. Артисты разучивают роли. Так что представление состоится. Надеемся, зритель на него придет, пусть даже онлайн!

Режиссер и актер спектакля «Три поросенка» Минского областного театра кукол «Батлейка Владимир Владыко:

— Во время спектакля мы находимся за ширмой, потому не знаем, сколько зрителей сидит в зале, как они реагируют на нашу игру. С другой стороны, мы «видим» ушами. И, когда в зале стоит тишина, это смущает. Но маленький зритель ждет чуда. Мы же это чудо ему дарим, пусть и в режиме онлайн. А благодарности, овации, цветы — все это есть, только немного в другой форме. Читаем комментарии, встречаем наших юных поклонников на улице. Их реакция вдохновляет: они в восторге, ждут новых представлений! А сколько позитивных комментариев присылают наши зрители из России, Украины, Казахстана, Польши! Одним словом, эксперимент с онлайн-трансляциями удался. А мы на своем примере еще раз доказали: настоящий артист умеет работать в любых условиях.

Галина НАРКЕВИЧ