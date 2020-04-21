Коронавирус имеет животное происхождение — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, сообщает ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов предположения, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, Фадела Шаиб сказала: «ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса — животное».

«Когда имеешь дело с новым вирусом, таким как этот, можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях», — заметила она. «Но могу сказать, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение и что он не стал результатом манипуляции и не был создан в лаборатории или где-либо еще», — подчеркнула официальный представитель ВОЗ.

«Наиболее вероятно, что его экологический резервуар находится в летучих мышах. Но каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно еще выяснять», — отметила Фадела Шаиб и добавила, что посредника определить не удалось.

ВОЗ приветствует усилия всех стран, направленные на выяснение происхождения вируса. Этим занимаются несколько групп специалистов. «На этом этапе мы не знаем происхождения вируса», — констатировала Фадела Шаиб. Она подчеркнула, что коллективные усилия следует сосредоточить на фактах, а не на страхах.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом нового типа в мире достигло почти 2,5 млн, с момента вспышки скончались 170 тыс. человек.

БЕЛТА