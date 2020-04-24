Логойская ЦРБ: медики не имеют права паниковать

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Логойской ЦРБ Анна Рудь рассказала «МП», как изменилась работа больницы в условиях эпидемиологической обстановки.

– Разделили потоки пациентов на условно «больных» и условно «здоровых», – комментирует Анна Рудь. – Людей с признаками

ОРВИ или с повышенной температурой больше не обслуживают в поликлинике. На входе в регистратуру дежурит медик, который измеряет температуру, уточняет цель визита и жалобы, а затем, если необходимо, отправляет к доктору, который ведет прием в дневном стационаре. Вход в него отдельный. Особое внимание уделяем пожилым людям с хроническими заболеваниями: доставляем им плановые рецепты на дом.

В связи со вспышкой заболевания новым вирусом у логойских медиков хлопот прибавилось. Из специалистов участковой службы созданы медицинские бригады, которые берут мазки у контактных пациентов и больных с подозрением на COVID-19. Людей, которые находятся на самоизоляции, постоянно наблюдают. Врачебные осмотры проводят на первый, седьмой и 14-й день самоизоляции. Если появляются повышенная температура, кашель, одышка, то пациента госпитализируют в один из специализированных на этот период госпиталей области.

– Стараемся как можно быстрей выявить и изолировать носителей COVID-19. Это позволяет ограничить распространение заболевания, – поясняет Анна Ромуальдовна. – Конечно, эпидемиологическая обстановка, которая складывается во всем мире, беспокоит не только пациентов, но и людей в белых халатах. Я очень рада, что в нашем коллективе много молодежи, на которую можно положиться.

Искренне считаю, что в этой ситуации медики просто не имеют права паниковать. Если мы опустим руки, что делать остальным?

Анна Рудь напрямую не контактирует с возможными носителями коронавирусной инфекции. Но уверяет, что если понадобится ее помощь, сделает все от нее зависящее. В сфере медицины женщина работает уже 10 лет. В Логойскую ЦРБ пришла сразу после окончания Витебского государственного медуниверситета.

– Сегодня важно, чтобы люди прислушивались к рекомендациям врачей. К сожалению, некоторые пациенты с пневмониями отказываются от госпитализации. В целом, на мой взгляд, нам все же удалось достучаться до жителей нашего района: они стали более внимательно относиться к своему здоровью. Чтобы себя обезопасить, реже посещают поликлинику и другие места массового скопления людей. Безусловно, никто из нас не застрахован от заражения.

Поэтому сегодня нужно быть особенно ответственными за состояние своего здоровья. Впрочем, не стоит забывать, что нынешняя эпидемиологическая ситуация – временная. Да, нагрузка на медиков увеличилась, появились дополнительные обязанности. Но, уверена, мы справимся!

Анна ХАЛДЕЕВА