Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нельзя впадать в крайности. Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас уже все говорят больше об экономике, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей в мире будут голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Все спохватились: надо экономику поднимать», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание и на рекордное падение цен на нефть: ее стоимость буквально приблизилась к нулю — такого никогда не было. «Поэтому экономика прежде всего. У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей», — подчеркнул глава государства.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, — сказал Александр Лукашенко. — Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов».

Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

Президент подчеркнул: в этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. Это задача прежде всего правительства. «Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное — мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание: несмотря на небольшое падение ВВП, реальные доходы населения за первый квартал выросли на 7,1%. «Это хороший рост. Дай бог по году это сохранить», — добавил он.