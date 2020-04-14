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Милицейская служба трех поколений Киршенковых

14.04.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Общий стаж службы в милиции трех поколений семьи Киршенковых насчитывает порядка 70 лет. И это только начало, считают ее представители. Продолжатель династии Наталья Ермолинская сегодня работает там же, где ее дедушка и отец, – в Борисовском РУВД. Она начальник инспекции по делам несовершеннолетних. Легко ли быть продолжателем семейных традиций и существует ли ген риска, узнавала «МП».

Первое крещение

В тот день молодому инспектору по делам несовершеннолетних Наталье принесли заявление: мать умоляла найти ее дочку-подростка. Девушка ушла из дому и сутки родные не могут ее найти. Пока ехали на служебном автомобиле, Наталья всю дорогу думала: почему подросток ушел от родных? Семья благополучная, видно, что родители переживают за чадо. Теперь честно признается: знала, что причина ухода серьезная, но не думала, что настолько. Девушку нашли у подруги. На ее запястьях молодой инспектор заметила шрамы от порезов и поняла: девчонке есть что скрывать. Подозрения подтвердились. После трехчасового разговора Наталья узнала, что в 16 лет девушку изнасиловали. Рассказать о таком она никому не смогла, просто закрылась в себе. Депрессия с каждым днем нарастала, стали возникать мысли о самоубийстве. Наталья сумела растопить сердце девчушки, найти подход. Сегодня та девушка живет в Минске, встречается с парнем, дело идет к свадьбе. Наталья признается: самое сложное в работе инспектора по делам несовершеннолетних – найти «ключик» к каждому и, главное, не ошибиться.

«Мама пила валерьянку, а папа с дедушкой подбадривали»
В Борисовское РУВД Наталья пришла 13 лет назад. Нынешний майор милиции вспоминает:

– С детства никакой другой профессии не представляла. И отец, и дедушка работали в милиции. Еще совсем маленькой не могла оторвать глаз от дедушкиной формы. Тогда она была еще старого образца. Думала, я тоже когда-нибудь буду ее носить.

После окончания школы девушка поступила в Академию МВД.
– Дедушка, Владимир Филиппович Киршенков, прослужил в милиции порядка 30 лет. В отставку уходил подполковником, – с гордостью отмечает Наталья. – Он часто рассказывал о своей службе. Не раз ему приходилось рисковать. Однажды при задержании опасного преступника его чуть не ранили. Дедушка тогда служил в уголовно-исполнительной инспекции.

Я всегда хотела быть похожей на него. И он меня во всем поддерживал. Когда я поступала, мама пила валерьянку, она была против. После серьезного разговора с дедушкой маме пришлось смириться.

Во время учебы девушка познакомилась с курсантом Военной академии. На последнем курсе влюбленные поженились. Теперь она носит фамилию Ермолинская.

– Военный и милиционер… Казалось, что союз для создания счастливой семьи не совсем подходящий, – с улыбкой рассказывает Наталья. – Но мы справились – научились договариваться. Муж ни разу не упрекнул в том, что я задерживаюсь на работе, посреди ночи могу сорваться по тревоге. И сама стараюсь, поддерживаю. Андрей служит в 60-м отдельном полку связи в Борисове, он подполковник. А это и частые выезды на полигон, работа по выходным.

И дом построить, и гуся отыскать

Гордится Наталья и своим отцом, который также служил в Борисовском РУВД.

– После школы папа выбрал мирную профессию – поступил в Борисовский строительный лицей. За два года работы на стройке понял, что это не его. И устроился дежурным в изолятор временного содержания. Параллельно учился на юридическом. А получив диплом, перевелся в участковые.

Более 20 лет Борис Владимирович работал участковым на селе – обслуживал деревни Зембинского сельсовета. А после дежурства маленькая Наташа с замиранием сердца слушала его рассказы.

– Случаи на его участке были разные: от поиска гусей до поножовщины, иной раз приходилось рисковать жизнью. Помню, папа мне рассказывал, как одна бабушка заявила на свою соседку – будто бы та готовила суп из ее курицы. Папе пришлось опрашивать соседей, свидетелей, устанавливать, чья курица в супе, – с улыбкой вспоминает девушка. – Всегда с нетерпением ждала, когда папа возьмет меня на дежурство. С гордостью наблюдала, как уважали папу в деревнях: его все слушали, а некоторые и боялись. Он имел авторитет.

За семейным столом

После окончания Академии МВД Наталье предложили несколько должностей в Борисовском РУВД:

– Выбор был между уголовно-исполнительной инспекцией, отделом по гражданству и миграции и инспекцией по делам несовершеннолетних. В тот же вечер наша семья собралась на совет.

Я была хорошо знакома со спецификой службы участкового, чем-то схожей со службой в инспекции по делам несовершеннолетних. Папа с дедушкой долго думали и поддержали мое решение.
Наталья ни разу не пожалела о своем выборе.

Поколение интеллектуалов

– Интересно общаться с детьми, особенно с подростками. Вы даже не представляете, насколько они уникальны, – с воодушевлением рассказывает Наталья. – Приходит к тебе, казалось бы, проблемный подросток. Начинаешь разбираться, а у него куча талантов, способностей. Как-то к нам попал 12-летний мальчик. Он украл велосипед из соседского подъезда. День на нем катался и решил оставить себе. В силу его возраста уголовное дело не завели. Мы часто проводим с подростками различные соревнования. И нашего проблемного паренька пригласили поиграть в футбол. Он увлекся, стал посещать секцию, ездить на соревнования. Постепенно появились друзья из команды. Сейчас он мечтает стать профессиональным футболистом. Приятно слышать слова благодарности от его родителей.

Спрашиваю у Натальи: чем удивляют ее юные подопечные?

– Нестандартностью мышления, – отвечает девушка. – Информированностью. Сейчас редко увидишь на улице распивающих спиртное несовершеннолетних. Многие из них знают, какой штраф будет за тот или иной проступок. Сидят дома, общаются в соцсетях. Поколение изменилось, меняются и наши методы работы. Также отслеживаем их странички в соц­сетях, чтобы определить круг общения.

На учете в инспекции более 180 подопечных. Моя собеседница знакомит со статистикой:
– В поле зрения все чаще попадают девочки-подростки. Это беспокоит. Старшеклассницы лет 15 уже позволяют себе употребление алкоголя. Очень хочется помочь им выбрать правильные ориентиры, предостеречь от ошибок.

В семье Натальи подрастает сын Артем, похоже, еще один носитель гена риска. Семилетний парнишка с серьезным видом рассказывает друзьям, что, когда вырастет, будет «ловить воришек». Значит, есть надежда, что династия будет иметь достойное продолжение.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ

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Об авторе: redactor2

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