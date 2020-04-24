Минский областной центр «Загорье» начал принимать пациентов с COVID-19

Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье» начал принимать пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из-за вспышки заболевания кардиологическое, ортопедо-травматологическое и неврологическое реабилитационные отделения перепрофилировали в инфекционные.

Сегодня в центр поступают пациенты с положительной клинической, рентгенологической и лабораторной динамикой пневмоний. Здесь люди завершают курс противовоспалительного лечения и сдают необходимые анализы (в том числе контрольные тесты на COVID-19).

– Пациенты с инфекционными заболеваниями изолированы от пациентов, у которых диагноз не уточнен, – отметила главный врач областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Елена Бондарева. – Для них с учетом возраста и тяжести состояния разрабатывается комплекс ЛФК и дыхательной гимнастики. Групповые тренировки по объективным причинам проводиться не будут. Медики обучат пациентов необходимым навыкам для самостоятельных занятий.

Для пациентов в центре созданы максимально комфортные условия пребывания, подготовлены двухместные палаты. Членов семей стараются госпитализировать вместе. Потоки пациентов не смешиваются: те, кто поступил вчера, отделены от тех, кто начал восстановительное лечение сегодня.

– Прорабатываем вопрос о психологической реабилитации пациентов, – добавила Елена Бондарева. – Пока такую работу ведем с медперсоналом нашего учреждения.

Анна ХАЛДЕЕВА