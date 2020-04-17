Митрополит Павел: «Господь посещает нас пасхальной радостью»

Православные верующие готовятся к самому главному церковному празднику – Пасхе. Глава Белорусской православной церкви просит людей объединиться в совместной молитве, оставаясь дома.

Свои мысли митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси высказал на специальной пресс-конференции «Коронавирус как вызов: ответ Белорусской православной церкви».

– Думаю, у всех сейчас (не только у нас, но и во многих странах) главная тема – эпидемия коронавируса. Не знаю, у кого какие чувства, но мне каждый раз, когда я включаю любые новости на телеэкранах или в интернете, становится страшно от того, чтó происходит сегодня в мире. Идет сплошной негатив, сплошь и рядом – пандемия, эпидемия, коронавирус… Я думаю, что у людей, которые сейчас пребывают в самоизоляции дома, смотрят эти передачи, новостные ленты, возникает чувство повышенной тревоги. Очень хочется, чтобы этот негатив разбавлялся хоть каким-то позитивом. Я часто вспоминаю советское время, ведь я человек старшего поколения. Пусть люди по-разному оценивают этот период, но там можно было почерпнуть хорошие новости: где-то открылась фабрика или завод, узнать, сколько обработано полей и какие посажены зерновые культуры. Сегодня концентрат негатива вызывает у людей серьезную тревогу. Я хотел бы сердечно попросить СМИ, чтобы хотя бы немножко доброго и хорошего вы приносили в новостные сообщения. Думаю, многие понимают, к чему может привести этот коронавирус – удивительная инфекция, которая неизвестно откуда приходит, как передается, как проявляется и куда уходит, но поражает людей. Верующие обращаются к Богу с просьбой, чтобы Господь помог преодолеть эпидемию.

В этой связи вы слышали и знаете, что мы неоднократно совершали службы, облет с песнопением, акафистом, молитвой, чтобы Господь хранил Беларусь.

Братья и сестры!

Поздравляю всех вас с праздником Воскресения Христова. Желаю, чтобы Господь посетил души и сердца каждого из нас. Чтобы каждый познал ту радость, которую принес Спаситель на землю. Христос воскрес и смертью своей уничтожил ее как таковую, ибо воскресение всегда пребывает в наших сердцах. Будем надеяться, что всемирным усилием, усилиями докторов, молитвами верующих людей, пастырей наших Господь поможет нам преодолеть эту страшную смуту – эпидемию, злое поветрие. Будем надеяться, что пройдет еще немного времени и восстановится нормальная жизнь на нашей планете. Но все мы должны еще и еще раз подумать, взвесить, оценить свои жизни и никогда не забывать о Боге. Всем желаю пасхальной радости.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

По моей просьбе на заседание святого Синода был приглашен представитель Министерства здравоохранения, который рассказал о вирусе, о том, какую опасность он несет. Призвал всех нас придерживаться рекомендаций на период эпидемии, соблюдать необходимые санитарные нормы. Синод принял обращение ко всем православным христианам с просьбой, чтобы никто не игнорировал предписания Министерства здравоохранения. Мы всех призываем обязательно придерживаться установленных правил.

Особая сила совместной молитвы

С 10 апреля и до завершения эпидемии по всем храмам мы совершаем особый колокольный звон. Чтобы всем было понятно: во время освящения колоколов в молитве читаются очень важные слова и мысли о том, что звон колокольный, в пределах досягания слышимости его звука, не только приглашает людей на молитву. В случае опасности он предупреждает людей о вторжении неприятеля на нашу землю, а в случае грозы, молнии, ветра, каких-то эпидемий он не только с ними борется, но и даже бесов изгоняет. Глубокие слова заложены в чинопоследовании, и они нас сегодня призывают, чтобы мы совершали такой колокольный звон повсеместно. У нас теперь в 9 часов утра, в 12, в 3 часа дня и в 6 вечера во всех храмах и монастырях страны совершаются 12 ударов в большой колокол, после которых следует 10-минутный перезвон. Мы призываем всех верных чад нашей Церкви в это время встать на молитву.

Совместная молитва, или, как сегодня принято говорить, «молитва по соглашению», имеет особою силу. Мы просим, чтобы Господь помог всем нам преодолеть сложный период испытаний. Говоря о молитве и покаянии, я хочу сказать, что у меня возникает чувство, что уже столько раз человечество повторило эти слова – «эпидемия», «коронавирус», «ковид», что если бы все люди вместо этих слов произносили: «Господи, помилуй! Господи, прости!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе.

Человечество стало уповать только на себя, свою технику, развитие современных технологий – забыли люди о Боге. Сего-

дняшний период – особенно в дни Великого поста – для нас, православных христиан, веский повод поразмышлять о жизни человека, о том, какая хрупкая наша жизнь. Мы сегодня – никого не упрекая и не осуждая – призываем всех молиться. И в первую очередь – за врачей. Молиться за тех, кто не жалея своего здоровья и жизни борется с инфекцией. Они помогают людям преодолеть этот страшный недуг, и мы возносим за них молитвы.

Благодать не отменяет законы природы

У нас сейчас очень ответственный период, самые ответственные дни в нашей церковной жизни – Страстная седмица. Казалось бы, мы в течение многих-многих лет призывали всех людей идти в храмы. Но сегодня, услышав призыв святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с болью в сердце просим воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемический период. Я призываю всех православных верующих в эти ответственные дни оставаться дома. Мне сегодня могут возразить и сказать, что в храме благодать Святого Духа действует. Да, она действует, но благодать не отменяет законы природы. Ведь мы не держим руку над огнем горящей в храме свечи, потому что есть правила безопасности. Все понимают, что огонь может обжечь, и никто не думает, что от этого убережет святая благодать Господа. И вот сейчас мы взываем к разуму и просим воздержаться от посещения храмов, а если приходите – соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. Сегодня раздаются голоса, я бы сказал, псевдопастырей, подстрекателей, которые пытаются утверждать, что надо продолжить ходить в храмы, что кто-то пытается отвернуть людей от Бога.

На самом деле ни у кого такой цели не было и нет. Я слышал подтверждение этому и из уст Александра Григорьевича Лукашенко, который сказал, что храмы закрываться не будут. Об этом же говорил и Патриарх Кирилл. Богослужения во всех епархиях Беларуси продолжатся, но для того, чтобы сберечь верующих, мы призываем, как бы это ни было больно: воздержитесь! Побудьте дома, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Поверьте, Господь слышит даже наши мысли, видит даже не высказанные словами помыслы.

Прямые трансляции богослужений

17 апреля, 14.00, телеканал «Беларусь 3». Прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора. 17 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» . Прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

. Прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора. 18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь». Прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

Прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле). 18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Не так давно в Советском Союзе мы переживали страшный и длительный богоборческий период. Тогда действительно храмы закрывались, уничтожались, но Пасху у наших бабушек, верующих людей никто отнять не смог. Наши бабушки не могли тогда ходить в храмы, но они молились дома. Когда идет искренняя молитва, Господь посещает нас пасхальной радостью. Сегодня нам предоставляется возможность проявить себя добрыми чадами православной церкви, прислушаться к голосу первосвятителя – Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы должны отбросить все иные мысли, не слушать подстрекателей, а прислушаться к голосу нашего архипастыря. Поверьте, пройдет это время и обо всех этих злопыхателях и подстрекателях никто и вспоминать не будет. Мне, как Патриаршему Экзарху, еще раз хочется с болью в сердце обратиться ко всем верующим людям: братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание первосвятителя нашего, воздержитесь от похода в храм. Куличи и паски будут освящаться в Великую субботу на улице, за пределами помещений. Но обратите внимание: освящение – это обряд, второстепенное, а обращение Патриарха важнее – жизнь человека намного дороже. В эти дни Страстной седмицы, на Пасху помолитесь дома. Тем более что сегодня, в отличие от советского периода, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения.

Подготовила Алёна КОРЕНЕВСКАЯ